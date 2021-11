Squid Game CS GO'ya Geldi!

Squid Game, CS GO'da artık oynanabilir. Eylül 2021'de yayımlanmasından bu yana geçen oldukça kısa sürede kesinlikle büyük bir başarılı elde eden dizi, seyircileri önemli ölçüde de içinde barındırdığı oyunlarla ekrana kilitlemişti.

Bu oyunlardan kısaca bahsetmek gerekirse oyunların amacı, katılımcıları ödüle bir adım daha yaklaştırmaktan ibaret. Her bir oyun oldukça zorlayıcı fakat oyunların bir de ilginç yanı bulunuyor. Her oyun bir çocuk oyununa dayanıyor. Bu çocuk oyunları her ne kadar basit gibi görünse de oyunu kazanamayanlar hayatını kaybedebiliyor.

Oyunu kazananlar da tam aksi şekilde ödüle bir adım daha yaklaşmış oluyor. Dizinin kısa sürede bütün dünyada popüler hale gelmesi, Squid Game evrenine ait ögelerin çeşitli pazarlama alanlarında ve yöntemlerinde kullanılmasını sağladı. Örneğin Roblox'un trendler kısmı yakın bir zamana kadar Squid Game'in klonları ile doluydu.

Squid Game CS GO'da Nasıl Oynanır?

Counter-Strike: Global Offensive'da Squid Game oynamak, Ansimist önderliğindeki küçük bir geliştirici ekibin yön verdiği bir proje sayesinde mümkün oldu. Ekip, "kırmızı ışık, yeşil ışık" oyunu da dahil olmak üzere dizide yer alan bütün oyunları video oyununa uyarladı.

Özel haritaların ve modellerin tamamı oldukça kusursuza yakın görünüyor. Bu da Source'un hala bu tür oyunları geliştirmek için çok uygun olduğunu gösteriyor. Source'un mod yapımcılarına sunduğu esneklik ve kullanım kolaylığı, mod yapımcılarının da hedeflerine daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasına yardımcı oluyor.

Ekibin geliştirdiği oyunlar arasında şekilleri kesme oyunu dahi bulunuyor. Ayrıca Squid Game'in muhtemelen en can alıcı sahnelerinden biri olan halat çekme oyunu da takımın belirli bir tuşa aynı anda diğer takımdan daha fazla yüklenmesine dayanıyor gibi görünüyor.

CS GO'da yapılmasının olanağı yok gibi düşünebilirsiniz ama misket oyunu da ekibin CS GO'ya uyarladığı oyunlar arasında yer alıyor. Oyunu isterseniz Steam'deki sayfasından indirebilirsiniz. Yönetici komutları şunlardan oluşuyor: