Squid Game 2. Sezonun İlk Tanıtımı Yayınlandı: Tarih Verildi!

Oldukça kısa da olsa Squid Game 2. sezon için ilk klip Netflix tarafından yayınlandı. Yeni sezon tanıtımından görünen o ki baş karakterimiz Seong Gi-hun dizinin bir sonraki sezonunda intikam peşinde olacak.

Next on Netflix 2024 fragmanının bir parçası olarak görücüye çıkan yayın devi Netflix, Squid Game'in merakla beklenen bir sonraki bölümüne ilk resmi bakışımızı sundu.

Squid Game 2. Sezon Tanımını

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY — Netflix (@netflix) February 1, 2024

Seong Gi-hun'un kararlı ve biraz da önsezili yüz ifadelerine bakılırsa, kumar bağımlısı (ve dizinin ilk sezonundan sağ kurtulan), “battle royale” tarzı oyunun sorumlularını kovalamaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Tanıtım, Squid Game'in 2. sezonunda göreceğimiz ilk sahne gibi görünüyor.

Gi-hun'un Squid Game'in evrendeki yaratıcılarının istediği bir uçağa binmeyi reddettiği önceki sezonun finalinin hemen ardından başlıyor.

Gerçekten de 1. sezon finalinde Gi-hun, söz konusu uçağa binmesi için kendisini zorlamaya çalıştıklarında telefonu kapatmadan önce, oyunların başındaki kişilerle sert bir telefon görüşmesi yapmıştı. 2. sezonun ilk klipinde Gi-hun görüşmeyi sonlandırdıktan sonra bir havaalanı terminalinde yürürken görülüyor. Ancak birkaç dakika sonra onu geri aradıklarında grupla yeniden bağlantı kuruyor.

"Yaptığın seçimden pişman olacaksın" diyerek onu tehdit ettiklerinde, Gi-hun uğursuz bir şekilde yanıt verir: "Seni bulacağım. Ne pahasına olursa olsun" der ve telefonu bir kez daha kapatırken gözüküyor. John Wick tarzı bir intikam arayışına girmeye hazır gibi görünüyor. Bunlara ek olarak Squid Game resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı da ikinci sezonun ilk görsellerini paylaştı.

Squid Game 2. sezonun ne zaman yayınlanacağın tam tarihi bilinmese de Netflix 2. sezonun 2024'te yayınlanacağını doğruladı.