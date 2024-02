Squid Game 2. Sezonun İlk Tanıtımı Yayınlandı: Tarih Verildi!

Oldukça kısa da olsa Squid Game 2. sezon için ilk klip Netflix tarafından yayınlandı. Yeni sezon tanıtımından görünen o ki baş karakterimiz Seong Gi-hun dizinin bir sonraki sezonunda intikam peşinde olacak.

Next on Netflix 2024 fragmanının bir parçası olarak görücüye çıkan yayın devi Netflix, Squid Game'in merakla beklenen bir sonraki bölümüne ilk resmi bakışımızı sundu.

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY