Depolama Alanınız Sürekli Doluyorsa Çözüm Geldi: WhatsApp Büyük Hamlesini Yaptı!

Daha önce duyurulan ve kullanıma sunulan WhatsApp sohbet filtreleme özelliği kullanıcıların büyük bir çoğunluğuna gelmişti. WaBetaInfo'nun yeni aktardığı bilgilere göre şirket şu an bu özelliği geliştirmeye yönelik bir hamle yaptı.

"Tümü", "Okunmamış" ve "Gruplar" gibi filtrelerle kullanıcıların uygulamayı daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlayan WhatsApp, sohbetlerin daha kolay bir şekilde bulunmasını sağladığı özelliği bir üst seviyeye taşıyor.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.10.8: what's new?



WhatsApp is rolling out a chat filtering feature for managing storage, and it's available to some beta testers!

Some users might have received this feature by installing the previous update.https://t.co/oF9bhPRQn3 pic.twitter.com/Gh3BI7QoaK — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 2, 2024

Depolama Alanı Sorunundan Kurtulabileceksiniz

Paylaşılan ekran görüntüsünde dikkati çeken tek bir şey var. Beta kullanıcıları şu anda yaptıkları WhatsApp sürüm güncellemesi ile birlikte artık cihaz depolama alanlarını çok daha kolay bir şekilde yönetebilecek.

Filtreleme sayfasında yer alan en üst kısımdaki depolama alanı kontrolü anlık olarak yapılabilecek ve kullanıcılar WhatsApp depolama alanını uyarı almadan önce boşaltabilecekler. Bu özellik sayesinde konuşmalar ve kanallar arasında daha çok alan kaplayanları belirlemek de kolaylaşacak.

WhatsApp depolama alanı kontrol özelliği sayesinde filtreleme özelliği de daha verimli bir şekilde kullanılmış olacak. Kullanıcıların en fazla alan kaplayan konuşmaları tespit etmesi ve aksiyon olması çok daha kolay olacak.

Şu an depolama alanı yönetme özelliği Android kullanıcıları için en son güncelleme ile birlikte beta kullanıcılarda kullanıma sunuldu. Çok yakında daha fazla kişinin erişimine açılacağı söyleniyor.