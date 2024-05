Depolama Alanınız Sürekli Doluyorsa Çözüm Geldi: WhatsApp Büyük Hamlesini Yaptı!

Daha önce duyurulan ve kullanıma sunulan WhatsApp sohbet filtreleme özelliği kullanıcıların büyük bir çoğunluğuna gelmişti. WaBetaInfo'nun yeni aktardığı bilgilere göre şirket şu an bu özelliği geliştirmeye yönelik bir hamle yaptı.

"Tümü", "Okunmamış" ve "Gruplar" gibi filtrelerle kullanıcıların uygulamayı daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlayan WhatsApp, sohbetlerin daha kolay bir şekilde bulunmasını sağladığı özelliği bir üst seviyeye taşıyor.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.10.8: what's new?



WhatsApp is rolling out a chat filtering feature for managing storage, and it's available to some beta testers!

Some users might have received this feature by installing the previous update.https://t.co/oF9bhPRQn3 pic.twitter.com/Gh3BI7QoaK