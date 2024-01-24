SSK ve Bağ-Kur Emekli Zammı %49,25'e Yükseltildi!
SSK ve Bağ-Kur emekli zammında yeni bir düzenlemeye daha gidildi ve zam oranı %49,25'e yükseltildi. İşte detaylar!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapmış olduğu açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının içerisinde bulunduğumuz Ocak ayı itibarıyla 6 aylık artış oranının %49,25’e yükseltildiğini duyurdu.
En son geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için %5 ek zam getirileceğini duyurmuş ve daha önce açıklanan zam oranı %37,57, %42,6'ya yükselmişti.
Müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Verdi
Bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.
Ek zamdan kaynaklı farkların ne zaman ödeneceğiyle ilgili olarak Bakan Işıkhan, yeni kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasından 1 hafta sonra emeklilerin hesaplarına gönderileceğini söyledi.
"13,5 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz.
Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek."
2024 Memur ve Emekli Zam Oranları Açıklandı: En Düşük Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?
2024 yılına girmemize kısa bir süre kala açıklanan yeni asgari ücretini takriben bugün de memur ve emekli zam oranları açıklandı.
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