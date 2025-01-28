Stalker 2: Heart of Chornobyl Güncellemesi Gümbür Gümbür Geliyor

Çıkışından bu yana oyun dünyası, Stalker 2'nin hatalarla dolu olacağını zaten bekliyordu. Ancak, geliştiricilerin orijinal Stalker oyununda olduğu gibi titizlikle güncelleme yapacağına dair inanç tamdı. Yeni yama nihayet kapıda ve pek çok düzeltmenin yanı sıra heyecanlandıran özelliklerle de birlikte geliyor. İşte yama detayları...

Geliştiriciler Duyurdu: Zone'u Daha İyi Hale Getiriyoruz

Steam üzerinden yapılan bir duyuruda geliştiriciler, oyuncuların geri bildirimlerini dikkate aldıklarını belirterek şu açıklamayı paylaştılar:

2025'in ilk yaması hazır. Steam ve diğer platformlardan gelen geri bildirimleriniz sayesinde en kritik sorunları çözdük. Zone'u daha iyi bir yer haline getirmek için düşüncelerinizi bizimle paylaşmaya devam edin.

Yamayla birlikte düzeltilen hatalardan ilki gölgelendirici derlemede yaşanan çökme ve donma sorunlarıydı. Bununla birlikte Rostok bölgesindeki bellek sızıntısı giderildi ve uzun oynanış süreli kayıt dosyalarında ateş etme ve nişan alma sırasında oluşan performans sorunları çözüldü.

"Gölgeleri Düzenlemekte Zorlandık"

Geliştiriciler, özellikle Shader Compilation sorununa yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Söz konusu yamanın en zorlayıcı kısmı buydu.

Ekip eğer oyuncular halen sorun yaşıyorsa hemen rapor etmelerini istiyor ve ayrıca Zone'da olmaması gereken diğer anomalileri de bildirmelerini de söylüyor.

Ek olarak Xbox'da kayıt dosyalarının kaybolması da geliştiricileri illallah ettirmiş. Yamayla birlikte hem bu sorun hem de arayüz animasyonlarına bağlı rastgele çökmeler düzeltildi. Tabii bu, hiçbir şekilde hata çıkmayacak demek değil. Bazı oyuncular şayet "hatasız" bir deneyim yaşamak istiyorsa biraz daha beklemek isteyebilir.