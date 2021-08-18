Star Wars Anime Antolojisi Visions Yeni Fragmanı Yayımlandı

Star Wars anime antolojisi Visions yapımına ait yeni bir fragman paylaşıldı. Peki, Disney Plus'ta yayımlanması planlanan "Star Wars: Visions" dizisinin fragmanı neler sunuyor? Fragmana ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Star Wars Anime Antolojisi Visions Neler Sunacak?

Star Wars evreninin yolunu anime evreni ile buluşturacak Visions'ın yeni bir fragmanı yayımlandı. 1 dakika 55 saniye uzunluğundaki fragman, dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yapım ile ilgili bazı bilgilere sahip olmamıza olanak sağlıyor.

Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan video, kısa süre içerisinde çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. 1 milyon 129 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaşan videoya 6 bin 600'den fazla yorum yapıldı. 69 bin beğeni alan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Star Wars Anime Antolojisi Visions Ne Zaman Çıkacak?

Star Wars veya Yıldız Savaşları'nın anime evrenine katıldığı bölümlerden oluşacak Visions, 22 Eylül 2021'de Disney Plus'ın nispeten büyük içerik kütüphanesinde yerini almış olacak. Star Wars: Visions tanıtım videosunu izlemek için yukarıda yer alan video oynatıcısını kullanabilirsiniz.

Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenmeli?

Yıldız savaşları serisini daha önce hiç izlemediyseniz şu sıralar başlamak için harika bir zaman olabilir. Star Wars serisi hakkında hiçbir bilginiz yoksa seriyi hangi sırayla izleyeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz ama buna verilebilecek tek bir cevap bulunmuyor çünkü Yıldız Savaşları'nı izlemek için takip edilebilecek tek bir sıra yok.

Filmleri çıkış sırasına göre izlemek isterseniz şu sırayı takip edebilirsiniz:

Star Wars: Yeni Bir Umut

Star Wars: İmparator

Star Wars: Jedi'ın Dönüşü

Star Wars: Gizli Tehlike

Star Wars: Klonların Saldırıs

Star Wars: Sith'in İntikamı

Star Wars: Güç Uyanıyor

Rogue One

Star Wars: Son Jedi

Han Solo

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi

Star Wars filmlerini kronolojik sırasına göre izlemek isterseniz de şu sırayı takip edebilirsiniz: