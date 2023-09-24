Star Wars Jedi Serisinin Üçüncüsü Geliyor!

İlk olarak 2019 yılında karşımıza çıkan Star Wars Jedi: Fallen Order oyunu, hikâyeli oyunseverlerin ilgisini çekti. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan macera oyununun çok geçmeden ikincisi çıktı.

İkinci oyun Star Wars Jedi: Survivor'ın ardından gözler serinin üçüncüsüne çevrildi. Oyunun ana karakterini canlandıran oyuncu Cameron Monaghan, üçüncü oyun hakkında açıklama yaptı.

Oyun Üzerinde Çalışmalar Başladı!

Ocala Comic Con 2023 etkinliğinde yer alan oyuncu Cameron Monaghan, oyunun ana karakteri olan Cal Kestis’e hayat veriyordu.

Oyuncu, katıldığı panelde serinin üçüncüsü için çalışmalara başlandığını ancak henüz gelişme aşamasında olduklarını açıkladı.

İşte oyuncu Cameron Monaghan'in konu hakkındaki açıklamasından bir alıntı:

“Oyunun üçüncüsü üzerinde çalışıyoruz ve şu anda bunu yapma sürecindeyiz. Bu büyük bir girişimdi ve şu ana kadar bazı görüşmeler oldu, ancak umarım içeri girip gerçekten harika bir şey yapabileceğiz.”

Henüz toparlama ve geliştirme aşamasında olan üçüncü oyunun duyurusu Star Wars Jedi yönetmeni Stig Asmussen‘in Respawn Entertainment’tan ayrılmasından sadece bir hafta sonra geldi.

Bu sebeple üçüncü oyun için yeni bir yönetmen arayışının olduğu da söylenebilir. Önceki oyunların satışlarına bakıldığında yönetmen değişikliğine rağmen üçüncü oyuna ilgilinin yüksek olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşmayı unutmayın.