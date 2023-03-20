Star Wars Jedi: Survivor Hikaye Fragmanı Yayınlandı

İlk çıktığı dönem büyük başarı yakalayan ve birçok kişi tarafından hikayeli Star Wars oyunları arasında başarılı bir yapım olarak gösterilen Star Wars Jedi, ikinci oyunla devam ediyor. Star Wars Jedi: Survivor için resmi hikaye fragmanı yayınlandı.

İlk oyunda eğitimini tamamlayamayan genç Padawan Cal'ın macerasına konuk olmuştuk. Yeni oyunla birlikte Jedi yeteneklerini geliştiren Cal, Star Wars'un tanıdık bölgelerinde ve yeni gezegenlerinde İmparatorluk askerleriyle mücadele edecek.

Star Wars Jedi: Survivor Hikayesi

Bugün paylaşılan hikaye fragmanıyla birlikte oyunun senaryosu da ortaya çıkmış oldu. İlk oyundan 5 yıl sonrasını ele alan Star Wars Jedi: Survivor, artık eğitimsiz bir Jedi olmak yerine yeteneklerini geliştirmiş bir Cal ile bizleri tanıştırıyor.

İlk oyunda yoldaşlarımız olan Mantis Mürettebatı ile yeniden bir araya gelen Cal, kaderini imparatorluğun gölgesinde aramaya çalışırken dostlarını evrenin yeni gezegenlerine ve tanıdık sınırlarına sürükleyecek.

Star Wars Jedi: Survivor, 28 Mart'ta PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak.

Eğer hala oynamadıysanız hazır indirimdeyken ilk oyun olan Star Wars Jedi: Fallen Order'ı Steam'den %90 indirimle 27,99 TL'ye satın alabilirsiniz. Unutmayın, bu kampanya Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında 23 Mart'a kadar geçerli. Daha fazla indirimli oyun için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.