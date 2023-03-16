Steam İlkbahar İndirimleri Başladı: Hangi Oyun Alınır?

Steam İlkbahar İndirimleri, 16 Mart saat 20.00 itibarıyla resmen başladı. 23 Mart'a kadar sürecek olan kampanyalar kapsamında birçok popüler oyunda %70'e varan indirimler yapıldı.

Steam'in bu sene başlattığı bahar indirimleri politikası kapsamında kış ve yaz indirimleri kadar kapsamlı olmasa da oldukça uygun fiyata birçok oyunu edinebilmek mümkün.

Steam Bahar İndirimleri Oyunları ve Fiyatları

Oyun Adı Eski Fiyatı İndirimli Fiyat Valheim 100,00 TL 70,00 TL (-30%) The Witcher Wild Hunt 249,99 TL 74,99 TL (-70%) Total War Warhammer III 599,00 TL 401,33 TL (-33%) Rimworld 249,00 TL 199,20 TL (-20%) FM 2023 599,00 TL 401,33 TL (-33%) Stray 225,00 TL 180 TL (-20%) Dying Light 2 Stay Human 349,00 TL 174,50 TL (-50%) Dead By Daylight 149,00 TL 59,60 TL (-60%) Naraka Bladepoint 129,99 TL 64,99 TL (-50%) FIFA 23 699,99 TL 349,99 TL (-50%) Victoria 3 249,00 TL 199,20 TL (-20%) Satisfactory 50,00 TL 30,00 TL (-40%) Way of the Hunter 189,00 TL 126,63 TL (-33%) The Quarry 429,00 TL 214,50 TL (-50%) Construction Simulator 499,00 TL 349,30 TL (-30%) IXION 325,00 TL 260,00 TL (-20%) Horizon Zero Down Complete Edition 329,00 TL 108,57 TL (-67%) Guilty Gear 90,00 TL 67,50 TL (-25%) Madden 23 599,99 TL 179,99 TL (-70%) Onepiece Odyssey 719,00 TL 503,30 TL (-30%) Sonic Frontiers 899,00 TL 602,33 TL (-33%) Ultrakill 235,00 TL -176,25 TL (-25%) No Man's Sky 510,00 TL 255,00 TL (-50%) Hitman 3 419,00 TL 230,45 TL (-45%) New World 340,00 TL 170,00 TL (-50%)

Steam bahar indirimleri oyunları içerisinde bazı oyunlarda önemli indirimler yapıldı. Listede yer alan oyunlar hakkında bizim size önerilerimiz ise şu şekilde:

Total Bir Fabrika Simülasyonu: Satisfactory

Satisfactory Oynamadım Dememek İçin: The Witcher Wild Hunt

The Witcher Wild Hunt DOOM Benzeri FPS Arayanlara: Ultrakill

Total Bir Fabrika Simülasyonu: Satisfactory

Belki de en kapsamlı fabrika kurma oyunlarından olan Satisfactory, sizi bilinmeyen gizemli bir gezegenin içerisine atıyor. İlginç yaratıklarla dolu bu gezegeninin hammadde kaynaklarını tespit ederek gezegeni koca bir fabrikaya dönüştürmek ise sizin elinizde.

Ara ara indirime giren oyun, 30 TL'lik fiyat etiketiyle erken erişimde olmasına rağmen kesinlikle paranızın hakkını verecektir.

Oynamadım Dememek İçin: The Witcher Wild Hunt

The Witcher Wild Hunt hakkında artık konuşmak bile istemiyoruz! Tüm zamanların en sevilen RPG'lerinden olmayı başaran oyun, Cyberpunk 2077 faciasından sonra hala üretici firma CD Projekt RED markasının sürdürülebilir olmasındaki yegane sebeplerden biri olarak görülüyor.

%70 indirim ile 74,99 TL'ye düşen serinin üçüncü oyunu, belki bir daha asla bu fiyat etiketini görmeyebilir.

DOOM Benzeri FPS Arayanlara: Ultrakill

Eğer dilerseniz No Man's Sky ve FM 2023 gibi gayet güzel indirimler alan bilindik oyunlara da yönelebilirsiniz. Ancak bu sefer size farklı bir önerimiz var: Ultrakill!

Son çıkan DOOM'a benzer bir şekilde aksiyon ve hızlı oynanış odaklı bir FPS olan Ultrakill, ilginç mekanikleri ve farklı görsel anlatımıyla dikkat çekiyor. Yeni bir maceraya çıkmak isteyenler, 176,25 TL karşılığında Ultrakill'e sahip olabilir.