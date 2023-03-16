Steam İlkbahar İndirimleri Başladı: Hangi Oyun Alınır?
Steam, yaz indirimleri öncesi son büyük indirim kampanyasını bugün itibarıyla başlattı. Peki, hangi oyunlar alınabilir? Sizin için derledik!
Steam İlkbahar İndirimleri, 16 Mart saat 20.00 itibarıyla resmen başladı. 23 Mart'a kadar sürecek olan kampanyalar kapsamında birçok popüler oyunda %70'e varan indirimler yapıldı.
Steam'in bu sene başlattığı bahar indirimleri politikası kapsamında kış ve yaz indirimleri kadar kapsamlı olmasa da oldukça uygun fiyata birçok oyunu edinebilmek mümkün.
Steam Bahar İndirimleri Oyunları ve Fiyatları
|Oyun Adı
|Eski Fiyatı
|İndirimli Fiyat
|Valheim
|100,00 TL
|70,00 TL (-30%)
|The Witcher Wild Hunt
|249,99 TL
|74,99 TL (-70%)
|Total War Warhammer III
|599,00 TL
|401,33 TL (-33%)
|Rimworld
|249,00 TL
|199,20 TL (-20%)
|FM 2023
|599,00 TL
|401,33 TL (-33%)
|Stray
|225,00 TL
|180 TL (-20%)
|Dying Light 2 Stay Human
|349,00 TL
|174,50 TL (-50%)
|Dead By Daylight
|149,00 TL
|59,60 TL (-60%)
|Naraka Bladepoint
|129,99 TL
|64,99 TL (-50%)
|FIFA 23
|699,99 TL
|349,99 TL (-50%)
|Victoria 3
|249,00 TL
|199,20 TL (-20%)
|Satisfactory
|50,00 TL
|30,00 TL (-40%)
|Way of the Hunter
|189,00 TL
|126,63 TL (-33%)
|The Quarry
|429,00 TL
|214,50 TL (-50%)
|Construction Simulator
|499,00 TL
|349,30 TL (-30%)
|IXION
|325,00 TL
|260,00 TL (-20%)
|Horizon Zero Down Complete Edition
|329,00 TL
|108,57 TL (-67%)
|Guilty Gear
|90,00 TL
|67,50 TL (-25%)
|Madden 23
|599,99 TL
|179,99 TL (-70%)
|Onepiece Odyssey
|719,00 TL
|503,30 TL (-30%)
|Sonic Frontiers
|899,00 TL
|602,33 TL (-33%)
|Ultrakill
|235,00 TL
|-176,25 TL (-25%)
|No Man's Sky
|510,00 TL
|255,00 TL (-50%)
|Hitman 3
|419,00 TL
|230,45 TL (-45%)
|New World
|340,00 TL
|170,00 TL (-50%)
Steam bahar indirimleri oyunları içerisinde bazı oyunlarda önemli indirimler yapıldı. Listede yer alan oyunlar hakkında bizim size önerilerimiz ise şu şekilde:
- Total Bir Fabrika Simülasyonu: Satisfactory
- Oynamadım Dememek İçin: The Witcher Wild Hunt
- DOOM Benzeri FPS Arayanlara: Ultrakill
Total Bir Fabrika Simülasyonu: Satisfactory
Belki de en kapsamlı fabrika kurma oyunlarından olan Satisfactory, sizi bilinmeyen gizemli bir gezegenin içerisine atıyor. İlginç yaratıklarla dolu bu gezegeninin hammadde kaynaklarını tespit ederek gezegeni koca bir fabrikaya dönüştürmek ise sizin elinizde.
Ara ara indirime giren oyun, 30 TL'lik fiyat etiketiyle erken erişimde olmasına rağmen kesinlikle paranızın hakkını verecektir.
Oynamadım Dememek İçin: The Witcher Wild Hunt
The Witcher Wild Hunt hakkında artık konuşmak bile istemiyoruz! Tüm zamanların en sevilen RPG'lerinden olmayı başaran oyun, Cyberpunk 2077 faciasından sonra hala üretici firma CD Projekt RED markasının sürdürülebilir olmasındaki yegane sebeplerden biri olarak görülüyor.
%70 indirim ile 74,99 TL'ye düşen serinin üçüncü oyunu, belki bir daha asla bu fiyat etiketini görmeyebilir.
DOOM Benzeri FPS Arayanlara: Ultrakill
Eğer dilerseniz No Man's Sky ve FM 2023 gibi gayet güzel indirimler alan bilindik oyunlara da yönelebilirsiniz. Ancak bu sefer size farklı bir önerimiz var: Ultrakill!
Son çıkan DOOM'a benzer bir şekilde aksiyon ve hızlı oynanış odaklı bir FPS olan Ultrakill, ilginç mekanikleri ve farklı görsel anlatımıyla dikkat çekiyor. Yeni bir maceraya çıkmak isteyenler, 176,25 TL karşılığında Ultrakill'e sahip olabilir.
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