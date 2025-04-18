Star Wars Outlaws İçin Yeni DLC: Korsan Macerası Başlıyor!

Star Wars tarihin kuşkusuz en başarısız oyunu olan ve çıkışıyla unutulması aynı haftaya denk gelen Star Wars Outlaws, yeni bir DLC ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir finansal sıkıntılarla gündeme gelen ve elindeki projeleri değerlendirmek isteyen geliştirici Ubisoft, Outlaws için yeni DLC paketi "A Pirate's Fortune"u duyurdu.

Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune 15 Mayıs'ta Çıkıyor

Star Wars YouTube kanalında yayınlanan bir video ile duyurulan "A Pirate's Fortune" isimli DLC, Star Wars Outlaws'ın ikinci hikaye odaklı DLC paketi olarak 15 Mayıs'ta çıkış yapacak. Oyunun ana karakteri Kay Vess, Clone Wars hayranlarının yakından tanıdığı Hondo Ohnaka isimli bir korsan ile maceraya atılacak.

İkili, Khepi sistemindeki Büyük Khepi Hazinesi'ni bulmak için güçlerini birleştirecek. Ancak maceraları boyunca çeşitli tehlikeler ve Hondo'nun eski mürettebatı onların peşini bırakmayacak. Yeni DLC her ne kadar Star Wars ruhunu yakalamış gibi görünse de oyuncular biraz şüpheli.

Bildiğiniz üzere 30 Ağustos 2024'te çıkmış ve Metacritic'ten 75 puan almıştı. Her ne kadar bu puan çok kötü olmasa da oyuncuların puanları biraz daha acımasız olmuş ve 5.4 gibi "vasat" bir değerlendirmeye ulaşmıştı. Eleştirilerin başında ise sıkıcı görev yapısı geliyordu.

Kıyaslamak gerekirse Respawn Entertainment'in yaptığı bir önceki Star Wars oyunu kusurlarına rağmen Metacritic'ten 79 ve oyunculardan 7.2 puan almayı başardı. Bu da bize serinin değil, Outlaws'ın başarısız olduğunu gösteriyor. 15 Mayıs'ta çıkan A Pirate's Fortune DLC'sinin bu başarısızlığı değiştirip değiştirmeyeceği ise şimidilik belirsiz.