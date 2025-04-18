2.280 TL Değerindeki Popüler Oyun 10 TL'ye Düştü! Bu Fırsat Kaçmaz

Günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan Injustice 2'yi henüz oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Kampanya kapsamında oyunun Legendary sürümü çok ucuzladı.

Injustice 2 Legendary Edition %90 İndirime Girdi

Injustice 2 Legendary Edition Microsoft Store'da yüzde 90 oranında indirime girdi. Bu kampanya ile birlikte Legendary isimli sürümün fiyatı 9,87 TL'ye düştü. Bilgisayarınızda yüklü olan Microsoft Store üzerinden oyunu satın alabilirsiniz.

Steam'deki değeri 59,99 dolar (2.280 TL) olan Legendary sürümünde oyunun yanı sıra TMNT, Darkseid, RedHood, Starfire, The Atom, Hellboy, Raiden, Sub-Zero ve daha birçok DLC karakteri yer alıyor. Dolayısıyla bu sürüm daha fazla karaktere erişim imkânı sunuyor.

En iyi dövüş oyunları arasında yer alan Injustice 2 86 Metacritic puanıyla öne çıkıyor. NetherRealm Studios tarafından geliştirilen ve 2017 yılında satışa sunulan oyun uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine yardım ediyor.

Injustice 2 Minimum Sistem Gereksinimleri