Disney+'ın yeni dizisi Star Wars Skeleton Crew, Türkiye'de 3 Aralık itibariyle izleyici ile buluştu. Henüz iki bölümü yayınlanan dizi çıktığı gibi serinin hayranları ve eleştirmenlerin beğenisini toplarken, yeni bölümün ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Eğer siz de o merak edenlerden biriyseniz işte Star Wars Skeleton Crew yeni bölüm tarihleri:

Star Wars Skeleton Crew Yeni Bölüm Tarihleri

8 bölümden oluşacak olan Star Wars Skeleton Crew'ın ilk iki bölümü Disney+'ta yayınlandı. Yapımın 3. bölümü ise 11 Aralık 2024'te seyirci ile buluşacak. Tüm bölümleri merak ediyorsanız yayın planı ise şu şekilde:

Star Wars Skeleton Crew 1. bölüm tarihi: 3 Aralık 2024

Star Wars Skeleton Crew 2. bölüm tarihi: 3 Aralık 2024

Star Wars Skeleton Crew 3. bölüm tarihi: 11 Aralık 2024

Star Wars Skeleton Crew 4. bölüm tarihi: 17 Aralık 2024

Star Wars Skeleton Crew 5. bölüm tarihi: 24 Aralık 2024

Star Wars Skeleton Crew 6. bölüm tarihi: 1 Ocak 2025

Star Wars Skeleton Crew 7. bölüm tarihi: 7 Ocak 2025

Star Wars Skeleton Crew 8. bölüm tarihi: 14 Ocak 2025

Star Wars Skeleton Crew Konusu

Star Wars Skeleton Crew yeni bölüm ne zaman sorusunu yanıtladığımıza göre, dizinin konusu ne sorusuna da cevap verebiliriz. Star Wars Skeleton Crew, Return of the Jedi (Jedi'ın Dönüşü) olaylarından sonra, yani Star Wars zaman çizelgesinde Yeni Cumhuriyet döneminde geçiyor. Skeleton Crew, bir grup çocuğun kendi gezegenlerinden uzaklaşıp galaksinin derinliklerinde kaybolmalarıyla başlıyor.

Star Wars Skeleton Crew Oyuncuları ve Karakterleri

Jude Law : Jod Na Nawood

: Jod Na Nawood Ravi Cabot-Conyers : Wim

: Wim Ryan Kiera Armstrong : Fern

: Fern Kyriana Kratter : KB

: KB Robert Timothy Smith : Neel

: Neel Nick Frost : SM-33 (Droid)

: SM-33 (Droid) Kerry Condon : Fara

: Fara Tunde Adebimpe: Wendle

Peki siz Star Wars Skeleton Crew hakkında ne düşünüyorsunuz? Son zamanlarda başarısız projelerle gündeme gelen seri sizce bu dizi ile eski parlak günlerine dönecek mi? Diziyle ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.