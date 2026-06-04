Yeni Star Wars Oyunu Geliyor! Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Respawn Entertainment yaklaşık 1 yıl önce yeni Star Wars oyunu duyurdu. Star Wars Zero Company olarak adlandırılan yapım hakkında o zamandan bu yana pek fazla bilgi paylaşılmadı. Summer Game Fest etkinliğinde hakkında daha çok bilgi paylaşılması beklense de oyunun çıkış tarihi ve fiyatı bundan önce sızdırıldı.

Star Wars Zero Company Ne Zaman Çıkacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Star Wars Zero Company, 27 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S üzerinden oynanabilir olacak. Bu tarihin seçilmesinin arkasındaki en önemli sebeplerden birinin ise çok sayıda önemli oyunun piyasaya sürüleceği Eylül ayındaki büyük rekabetten kaçınma isteği olduğu düşünülüyor.

Star Wars Zero Company'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Star Wars Zero Company'nin standart ve Deluxe olmak üzere iki farklı fiyatla piyasaya sürüleceği ileri sürüldü. PC için standart sürüm 49.99 dolar (2 bin 298 TL), Deluxe sürüm 59.99 dolara (2 bin 757 TL) sahip olacak. Konsol tarafında ise standart sürüm 59.99 dolar, Deluxe sürümü ise 69.99 dolar (3 bin 217 TL) fiyata satılacak.

Oyunun Türkiye fiyatı ise hangi platformdan alınacağına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Yerel fiyatlandırma sayesinde bazı platformlarda daha ucuza erişmek mümkün olabilir. Bu arada Deluxe sürümün içeriği henüz belirsizliğini koruyor. Electronic Arts'ın yakın zamanda yaygın olarak benimsediği stratejinin aksine bu oyunda Deluxe sürümünün erken erişim hakkı sunmayacağı iddia edildi. Öte yandan standart sürümün hem fiziksel hem dijital, Deluxe sürümünün ise sadece dijital olarak alınabileceği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Star Wars Zero Company Nasıl Bir Oyun Olacak?

Star Wars Zero Company'de eski bir subay olan Hawks'ı kontrol edeceğiz. Büyük bir savaş sırasında geçen oyunda galaksinin farklı yerlerinden gelen özel yeteneklere sahip savaşçılardan oluşan Zero Company adlı ekibe öncülük edeceğiz. Oyun boyunca ekibi bir arada tutmak, zorlu görevleri tamamlamak gerekecek.

Galaksi için büyük tehdit oluşturan tehlikenin önüne geçmek, en büyük amacımız olacak. Bunun için farklı gezegenlere gideceğiz, görevler yapacağız. Karşımıza birçok düşman çıkacak, doğru kararlar vererek düşmanları alt edeceğiz. Hamleler doğru bir şekilde yapılmadığında ise başarı elde edemeyeceğiz.

Editörün Yorumu

Star Wars Zero Company için seçilen çıkış tarihini oldukça mantıklı buldum. Oyuncular, ilerleyen aylarda birbirinden etkileyici oyunlarla buluşturulacak. Çıkış tarihinin bundan daha önceye alınması ise oyunun rekabette geri planda kalmaması ve hak ettiği değeri görmesi için önemli bir avantaj sağlayacaktır.