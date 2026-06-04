1.202 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Oldu! Hızlı Olun

Epic Games, haftanın ücretsiz gizemli oyunlarını açıklığa kavuşturdu. 28 Mayıs 2026 tarihinde Calico ile Lonestar'ı ücretsiz olarak dağıtmaya başlayan şirketin söz konusu yapımları almak için belirlediği süre sona erdi. Bununla birlikte oyunculara bu hafta dağıtılacak olan oyunlar da erişime açıldı.

Epic Games Hangi Oyunları Bedava Dağıtıyor?

Epic Games, Songs of Conquest ve Rogue Waters'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. İlk oyun normalde dijital oyun mağazası üzerinden 783 TL, ikinci oyun ise 419 TL fiyat etiketiyle satılıyor fakat yeni başlayan fırsat kapsamında ikisine de bedava sahip olmak mümkün hâle geldi. Oyuncuların bu oyunlara sahip olmak içinse 11 Haziran 2026'ya kadar süresi bulunuyor.

Songs of Conquest Nasıl Bir Oyun?

Songs of Conquest, strateji oyunları arasında yer alıyor. Oyunda ordunuzu yönetmekten sorumlu tutuluyorsunuz. Sürekli olarak yeni bölgeler keşfediyor, terk edilmiş yapıları ziyaret ediyor, kaynakları topluyorsunuz. Oyunda ilerledikçe yeni yerler görmeye başlıyorsunuz. Büyük ölçüde keşif odaklı ilerleyen yapımda asıl amacınız ise kendi krallığınızı güçlendirerek düşmanları geride bırakmak.

Bu hedefe ulaşmak için şehirler geliştiriyor, yeni askerler yetiştiriyor ve topladığınız kaynakları son derece dikkatli bir şekilde kullanıyorsunuz. Songs of Conquest'te verdiğiniz her karar kritik önem taşıyor. Kaynakları yanlış harcamanız durumunda ordunuz zayıf kalabiliyor. Bu da yenilgi ile sonuçlanabiliyor. O yüzden yeni bölgeleri kontrol altına almak ve gücünüzü sergilemek için her şeyden önce kaynakları doğru kullanmaya özen göstermeniz gerekiyor.

Songs of Conquest'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: i5 Dual Core or Ryzen 5

i5 Dual Core or Ryzen 5 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: Entegre ekran kartı

Entegre ekran kartı DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Rogue Waters Nasıl Bir Oyun?

Korsan temalı oyunlar arasında konumlanan Rogue Waters, Kaptan Cutter adlı bir korsanı yönettiğiniz yapım. Geminiz ve tayfanızla denizlere açılıyorsunuz. Amacınız size ihanet eden ve ölümsüz hâle gelen bir düşmandan intikam almak. Bunun için farklı adalara gitmeniz, hazineler bulmanız ve yeni korsanlar toplayarak güçlü hâle gelmeniz gerekiyor.

Oyunda denizde ilerliyor, hangi rotaya gidileceğine karar veriyor, savaş başlatabiliyor veya bu tür durumlardan kaçınabiliyorsunuz. Bir noktadan sonra ise düşman gemileri üzerinde ciddi baskı oluşturmaya ve tayfanızla birlikte düşmanlarla doğrudan savaşmaya başlıyorsunuz. Çevredeki tuzakları kullanarak düşmanları alt edebiliyorsunuz.

Rogue Waters'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-4690T / AMD Phenom X4 9850

Intel Core i5-4690T / AMD Phenom X4 9850 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 / AMD Radeon RX 560

NVIDIA GeForce GTX 950 / AMD Radeon RX 560 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Epic Games'in Songs of Conquest'i bedava olarak dağıtmaya başlaması ile özellikle strateji türünü sevenlerden yoğun talep göreceğini düşünüyorum. Bu hafta oyunu hiçbir ücret ödemeden kütüphanesine ekleyenler, hiç vakit kaybetmeden yükleme işlemini başlatacak ve ardından oyunu oynamaya başlayacaktır. Bu da genel olarak Epic Games'in kullanım oranını önemli ölçüde artıracaktır.