Starlink, Kardeş Ülkede Kullanıma Sunuldu! Peki Türkiye'de Neden Yok?

SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün daha fazla ülkede erişime açılan servis, milyonlarca kullanıcıya internet sağlıyor. Artan taleplere yanıt vermek için yoğun mesai harcayan SpaceX ise son olarak Starlink’i Azerbaycan’da da hizmete sundu.

Starlink, Azerbaycan'da Hizmet Vermeye Başladı

Starlink’in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada uydu internet hizmetinin artık Azerbaycan’da da erişime açıldığı duyuruldu. Bu adımla birlikte Starlink’in kapsama alanı daha da genişlerken, hizmet sunduğu ülke sayısı da artmış oldu.

Starlink now in Azerbaijan 🇦🇿! https://t.co/pxLj4dARLb — Elon Musk (@elonmusk) March 29, 2025

Starlink, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden Brezilya'ya, Birleşik Krallık'tan Fransa'ya, Almanya'dan Gürcistan'a, Moğolistan'dan Japonya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde zaten mevcut. Fakat ne yazık ki Türkiye'de yok.

Starlink, Türkiye'de Neden Hizmet Vermiyor?

Aslında SpaceX , Starlink’i Türkiye’de de hizmete sunmayı planlıyor. Bunun için ilk olarak 2024 yılında erişime açılması hedeflenmişti ancak süreç 2025’e ertelendi. Daha sonra ise Starlink’in resmi hizmet haritasında Türkiye için "belirsiz" ifadesi yer almaya başladı.

Bu gecikmenin nedeni ise SpaceX’ten ziyade düzenleyici süreçler. Starlink’in resmi kullanılabilirlik haritasında Türkiye için "Düzenleyici onayı bekleniyor" ifadesi bulunuyor. Bu da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerekli onay verildiği takdirde Starlink’in hizmete açılabileceği anlamına geliyor. Ancak bu onayın ne zaman çıkacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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