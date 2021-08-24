Starlink Müşteri Sayısı Belli Oldu: İşte Satın Alanların Sayısı

SpaceX tarafından 2015 yılında duyurulan ve 2020 yılının sonundan bu yana beta program dahilinde ön kayıtları sürdüren Starlink, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Starlink müşteri sayısı, oldukça kısa bir süre içerisinde yüz bin seviyesini geçmeyi başardı.

Starlink Müşteri Sayısı 100.000'i Geçti

En kısa tabiri ile uydudan internet projesi olarak tanımlayabileceğimiz Starlink, hem özgür hem de hızlı bir internet erişimi taahhüt ediyor. Tabii ki şirket, dünyanın dört bir yanında kesintisiz internet erişimi sağlayabilmek adına Dünya yörüngesinde konumlanan küçük uydulardan destek alıyor.

Bu kapsamda şirketin yörüngede bulunan yaklaşık 1.800 adet uydusu var ancak ilerleyen dönemlerde 42.000 adet daha fırlatmayı planlıyor.

2020 yılının sonunda beta programı başlatan SpaceX, Starlink'i belirli bir ücret karşılığında kullanıcılara sundu. Eğer uydudan internet erişimi elde etmek istiyorsanız 99 Dolar / Ay gibi bir abonelik fiyatını ödemeniz isteniyor. Üstelik ilk kurulumun masrafı için ayrıca 499 Dolar ödeme yapmak gerekiyor

Şu anda söylediklerinizi duyar gibiyim: Ortalama bir servis sağlayıcı ile benzer hızları sunan bu servise aylık 850 TL ödemek ne kadar mantıklı?

Tabii ki Starlink'in şu anda beta aşamasında olduğunu unutmayın. Her şey yoluna girdiğinde fiyatlarda önemli bir indirimin yaşanması bekleniyor. Ayrıca bu projenin en büyük avantajlarından birisi internet olmayan yerlere internet götürmek ve fiber olmayan yerlerde yüksek hızlı bağlantı imkanı sunmak. Bu nedenle şu an için herkese hitap etmiyor olabilir.

Yine de şirket, şimdiden 100.000 müşteriye ulaşmayı başardı. Bu, başlangıçta 499 dolar ödeme yapan ve sonrasında da aylık 99 dolar ödeme yapmayı kabul eden 100.000 müşteri anlamına geliyor.

Peki siz Starlink hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu servisin ülkemizde fiyatı ne kadar olmalı ve uygun fiyatlarla bu servisi kullanmak ister misiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.