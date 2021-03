Starlink Kamyon, Tekne ve Uçaklarda Kullanılabilecek

Starlink için kamyon, tekne ve uçak başvurusu yapıldı. Bu, uzaydan internet hizmeti dağıtan Starlink'in farklı noktalarda kullanılabileceği anlamına geliyor. Peki ya FCC bu başvuruya izin verecek mi? İşte detaylar.

SpaceX, hızla büyüyen uzaydan internet Starlink uydu ağını arabalara, kamyonlara, nakliye teknelerine ve uçaklara bağlamak için yasal onay istiyor. Geçtiğimiz Cuma günü Federal İletişim Komisyonu'na iletilen talep kabul edilirse Starlink interneti her yerde kullanılabilir olacak.

5 Mart'ta yapılan FCC başvurusu otomobiller, kamyonlar, deniz taşıtları ve uçakları kapsıyor. "Hareket Halindeki Yer İstasyonları" adı verilen bu talep, Starlink ağına operasyon yetkisi için genel bir lisans izni istiyor.

SpaceX'in başvuru dosyasında, "Kullanıcılar hareket halindeyken, ülke genelinde bir kamyon sürerken, bir yük gemisini Avrupa'dan ABD limanına taşırken, yurt içi veya yurt dışı bir uçuş sırasında bağlantıdan vazgeçmeye istekli değil" ifadeleri kullanıldı.

SpaceX internet hizmeti farklı noktalarda kullanılabilir olsa da daha küçük binek araçlar bir süre boyunca beklemek zorunda. SpaceX CEO'su Elon Musk, FCC talebiyle ilgili bir tweet atarak şunu söyledi: "Terminalimiz çok büyük olduğu için Tesla arabalarını Starlink'e bağlamıyoruz. Bu talep; uçaklar, gemiler, büyük kamyonlar ve karavanlar için."

Not connecting Tesla cars to Starlink, as our terminal is much too big. This is for aircraft, ships, large trucks & RVs.