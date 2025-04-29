Patron Çıldırdı: Starlink Uyduları Ücretsiz Oldu (Şeytan Ayrıntıda Gizli)

Artık internete uzaydan bağlanmak biraz daha ucuz: SpaceX'in uydu internet servisi Starlink, yeni duyurduğu 12 aylık abonelik planıyla birlikte; normalde 349 dolara satılan çanak ve modem setini bazı bölgelerde tamamen ücretsiz veriyor.

Aylık abonelik ücretinde de bir değişiklik yapılmamış. Sistemi satın alanların ürünü 30 gün içinde test edip iade etme hakkı var...

Ama bu süreden sonra adres değiştirirseniz ya da aboneliği iptal ederseniz, size verilen çanak setinin bedeli, geçen süreye göre hesaplanarak geri isteniyor. Üstelik yoğun kullanım görülen bölgelerde ekstra 100 dolarlık bir "talep ücreti" de yolda olabilir.

Starlink Donanım Maliyetlerini Sıfırlamak İstiyor

Bugün itibarıyla bu plan artık ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da belirli bölgelerde, Avrupa'nın büyük kısmında ise ülke genelinde aktif hale getirildi. Hatta Hırvatistan gibi ülkelerde daha ufak ve yavaş çalışan Starlink Mini cihazıyla da bu plan kullanılabiliyor.

Starlink dünya çapında müşteri sayısını artırmak için donanım maliyetini sıfırlıyor ama sözleşmenin küçük yazılarına dikkat etmeyenler sonunda faturayı yine kendisi ödüyor.

Sözleşmede Detay: 349 Euro Cayma Bedeli

Tüm saydıklarımıza rağmen özellikle Avrupa'daki kullanıcılar için bu yeni sistem epey cazip olarak öne çıkıyor.

Örnek vermek gerekirse Hollanda'da Starlink Standard Kit normalde 349 euro gibi bir fiyatla satılırken, bu yeni plan sayesinde donanım bedeli tamamen sıfırlanıyor ve aylık 50 euro ile devam ediliyor. Tabii iptal durumunda 349 euro'luk cayma bedeliyle karşılaşmak mümkün.

Sizce bu sistem Türkiye'de olsa cayma bedeli için ne kadar fatura öderdik? Starlink dünya çapında müşterilere ulaşmaya çalışıyorken bu servisten yakın zamanda ülkemiz de yararlanabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.