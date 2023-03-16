Starlink'in Uzaydan Yeni İnternet Hizmeti: Küresel Dolaşım

SpaceX'in Starlink hizmeti geçtiğimiz ay resmî olarak test edilmeye başlanan "Küresel Dolaşım Hizmeti" adı altında yeni bir hizmet başlattı. Uydu internetin, dünyanın kapsama alanı içindeki her yerine götürülmesine odaklanan bu hizmet, abonelerin dünya üzerinde gittikleri hemen her yerde internet bağlantısı elde etmesini sağlıyor.

Pakete abone olan kişiler, 599 dolarlık donanımları satın aldıktan ve aylık 200 dolar vermeyi kabul ettikten sonra internete erişim sağlayabilecekler. İlk aşamada çok yüksek hız ve düşük gecikme vadetmeyen firma, zamanla daha iyi hâle geleceğini belirtiyor ancak şirketin resmî devlet onayı aldığı ülkelere özel olan küresel dolaşım hizmeti, yüksek fiyatı nedeniyle pek fazla ilgi göremeyebilir. Starlink, hâlihazırda profesyoneller ve şirketler gibi özel bir kitleye hitap ediyor ancak önümüzdeki yıllarda uydu internetinin herkesin ulaşabileceği bir seviyeye geleceği düşünülüyor.

Şirketler Uzay İnternetine Yatırımlarını Sürdürüyor

Starlink now offers a global roaming option for customers traveling to locations where connectivity has been unreliable or completely unavailable → https://t.co/zQFh5qscts pic.twitter.com/CKpsWVeDx4 — SpaceX (@SpaceX) March 15, 2023

Amazon gibi diğer büyük şirketler de bu alanda çalışmalar yapıyor ve bu rekabetin herkese maddi açıdan fayda sağlaması bekleniyor. SpaceX, Starlink servisinin bu yıl gerçekten para kazanabilir hâle geleceği belirtiliyor. Şirket, Aralık ayında küresel olarak 1 milyon aboneye ulaşmıştı ancak hem abone sayısı yavaş yavaş arttı hem de 3.500 uyduya ulaşılması için büyük kalkış harcamaları yapıldı ancak yeni açıklamalara göre şirket 2023'te nihayet gelir/gider tablosunu kâra çevirebileceğini düşünüyor.

Uzaydan internet hizmeti, dünyanın birçok yerinde internet hizmetinin sınırlı veya hiç olmadığı yerlerde büyük bir potansiyele sahip. Özellikle pandemi döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi uygulamaların artmasıyla birlikte, internet erişimi her zamankinden daha önemli hâle geldi. SpaceX Starlink'in küresel dolaşım paketi, dünya genelinde internet erişimini sağlayarak bu ihtiyacı karşılamaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak SpaceX'in Starlink uydu internet hizmeti, dünya genelinde internet erişiminde devrim yaratabilir. Şirket, hizmetini daha da geliştirerek gittikçe büyüyen bir müşteri kitlesi kazanmayı hedefliyor.