Starlink'in Uzaydan Yeni İnternet Hizmeti: Küresel Dolaşım

SpaceX'in Starlink hizmeti geçtiğimiz ay resmî olarak test edilmeye başlanan "Küresel Dolaşım Hizmeti" adı altında yeni bir hizmet başlattı. Uydu internetin, dünyanın kapsama alanı içindeki her yerine götürülmesine odaklanan bu hizmet, abonelerin dünya üzerinde gittikleri hemen her yerde internet bağlantısı elde etmesini sağlıyor.

Pakete abone olan kişiler, 599 dolarlık donanımları satın aldıktan ve aylık 200 dolar vermeyi kabul ettikten sonra internete erişim sağlayabilecekler. İlk aşamada çok yüksek hız ve düşük gecikme vadetmeyen firma, zamanla daha iyi hâle geleceğini belirtiyor ancak şirketin resmî devlet onayı aldığı ülkelere özel olan küresel dolaşım hizmeti, yüksek fiyatı nedeniyle pek fazla ilgi göremeyebilir. Starlink, hâlihazırda profesyoneller ve şirketler gibi özel bir kitleye hitap ediyor ancak önümüzdeki yıllarda uydu internetinin herkesin ulaşabileceği bir seviyeye geleceği düşünülüyor.

Starlink now offers a global roaming option for customers traveling to locations where connectivity has been unreliable or completely unavailable → https://t.co/zQFh5qscts pic.twitter.com/CKpsWVeDx4