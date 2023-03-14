Amazon'dan Starlink Benzeri Uydu İnterneti Projesi

Uydu interneti, özellikle Elon Musk'ın kurucusu olduğu Starlink ile birlikte her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Öte yandan uydu internetinde gelecek gören Amazon da sektöre atılmaya karar verdi.

Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı uydu internet hizmeti Project Kuiper, nihayet ortaya çıktı. Amazon, Starlink'in aksine tek boyutlu değil, ihtiyaç doğrultusunda farklı boyutlara sahip olan terminaller tasarlamış gibi görünüyor.

400 Mbps Üzeri İnternet Hızı Vadediyor

2020 yılında başlatılan uydu interneti projesi, bugün paylaşılan anten ve ürün fotoğraflarıyla resmen görücüye çıkmış oldu. Amazon'un iddiasına göre 400 dolardan daha ucuza mal edilecek olan terminaller, 100 Mbps minimum ve 1 Gbps maksimum internet hızı sağlyacak.

28 santimetre kenarlara sahip bir kare şeklinde tasarlanan uydu alıcısı, üzerinde ikonik Amazon logosunu barındırıyor. 60x30 cm büyüklüğünde olan Starlink'e kıyasla çok daha az yer kaplayan uydu alıcısının kurulumun çok daha kolay gerçekleştirileceği iddia ediliyor. Bu terminalin 400 Mbps hız sağlıyor.

20 cm kenarlara sahip olan en küçük model 100 Mbps hız vadederken özellikle şirketler için tasarlanan ve boyutları 80 santimetreye kadar büyüyebilen en büyük terminal ise 1 Gbps internet hızı sağlıyor.

Modern telefonlarda bulunan 5G çiplerle donatılan terrminaller, 2024'ün ilk yarısında satışa çıkacak.