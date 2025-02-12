Bir süredir State of Play'in yapılacağına yönelik iddialar bulunuyordu. Japonya merkezli teknoloji devi Sony beklenen duyuru yaptı. Yapılan duyuru, State of Play ne zaman, saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir sorularına ışık tuttu.

State of Play Ne Zaman, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

2025 yılının ilk State of Play etkinliği 13 Şubat 2025 Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak. Etkinlik 40 dakika civarı sürecek. İngilizce ve Japonca dillerinde canlı olarak yayınlanacak etkinlik Twitch ve YouTube platformları üzerinden izlenebilecek. Belirtilen saatte aşağıdaki oynatıcıdan etkinliğe ulaşabilirsiniz.

Hangi oyunların tanıtılacağına yönelik herhangi bir detay paylaşılmadı ancak çeştili tahminler mevcut. Etkinlikte Hideo Kojima'nın yeni oyunu Death Stranding 2: On the Beach'in yeni videosunu görme ihtimalimiz yüksek.

Naughty Dog tarafından geliştirilen Intergalactic: The Heretic Prophet isimli oyuna dair yeni video paylaşılabilir. Insomniac Games'in üzerinde çalıştığı yeni Wolverine oyunu da etkinlikte sergilenebilir.

Etkinlikte Phantom: Blade Zero ile ilgili yeni detayların da paylaşılacağı söyleniyor. Aksiyon RPG türündeki oyun, Çin merkezli S-Game tarafından geliştiriliyor. Bungie'nin üzerinde çalıştığı Marathon, Haven'ın yeni oyunu Fairgames da etkinlikte yer alacağı tahmin edilen yapımlar arasında.