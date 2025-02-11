Steam Bedava Hareketli Avatarlar ve Avatar Çerçevesi Dağıtıyor

Steam'de kısa süre önce Yerel Eşli Oyun Festivali başladı. Bu festival ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. Steam indirimli oyunların yanı sıra ücretsiz hareketli avatarlar ve avatar çerçevesi dağıtıyor.

Steam'de Ücretsiz Hareketli Avatarlar ve Avatar Çerçevesi Nasıl Alınır?

Oyun oynamak için tercih edilen en popüler platformlardan biri olan Steam Yerel Eşli Oyun Festivali'nin temasına uygun iki farklı hareketli avatar ve bir adet avatar çerçevesi sunuyor. Hareketli avatarlarda iki kişinin oyun oynadığını görüyoruz. Çerçevede ise iki adet kontrolcüye yer verilmiş olması dikkat çekiyor.

Bunlara sahip olabilmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Steam hesabınıza giriş yapıp Puan Dükkanı'nı ziyaret ederek bu ögeleri ücretsiz şekilde alabilirsiniz.

Steam Yerel Eşli Oyun Festivali'nde Öne Çıkan İndirimler