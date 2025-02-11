Steam Bedava Hareketli Avatarlar ve Avatar Çerçevesi Dağıtıyor

Dijital oyun mağazası Steam Yerel Eşli Oyun Festivali'ne özel olarak bedava hareketli avatarlar ve avatar çerçevesi sunuyor. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam'de kısa süre önce Yerel Eşli Oyun Festivali başladı. Bu festival ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. Steam indirimli oyunların yanı sıra ücretsiz hareketli avatarlar ve avatar çerçevesi dağıtıyor.

Steam'de Ücretsiz Hareketli Avatarlar ve Avatar Çerçevesi Nasıl Alınır?

Oyun oynamak için tercih edilen en popüler platformlardan biri olan Steam Yerel Eşli Oyun Festivali'nin temasına uygun iki farklı hareketli avatar ve bir adet avatar çerçevesi sunuyor. Hareketli avatarlarda iki kişinin oyun oynadığını görüyoruz. Çerçevede ise iki adet kontrolcüye yer verilmiş olması dikkat çekiyor.

Bunlara sahip olabilmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Steam hesabınıza giriş yapıp Puan Dükkanı'nı ziyaret ederek bu ögeleri ücretsiz şekilde alabilirsiniz.

Steam Yerel Eşli Oyun Festivali'nde Öne Çıkan İndirimler

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Mortal Kombat 11 49,99 dolar 4,99 dolar %90
Left 4 Dead 2 5,79 dolar 57 sent %90
Portal 2 5,79 dolar 57 sent %90
Back 4 Blood 59,99 dolar 5,99 dolar %90
Castle Crashers 7,99 dolar 79 senst %90
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 49,99 dolar 9,99 dolar %80
The Escapists 2 - Game of the Year Edition 14,99 dolar 2,99 dolar %80
Gears 5 29,99 dolar 7,49 dolar %75
Overcooked! 2 12,49 dolar 3,12 dolar %75
Dying Light Standard 10th Anniversary Edition 12,99 dolar 3,89 dolar %70
Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar %60
Sackboy: A Big Adventure 59,99 dolar 23,99 dolar %60
ARK: Survival Ascended 20,99 dolar 11,54 dolar %45
Age of History II 3,49 dolar 1,74 dolar %50
GUILTY GEAR -STRIVE- 19,99 dolar 9,99 dolar %50
PlateUp! 10,49 dolar 3,56 dolar %66
Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate 14,99 dolar 9,74 dolar %35

Take Two Açıkladı: GTA 6 PC'ye Erken mi Gelecek?
OYUN

Take Two Açıkladı: GTA 6 PC'ye Erken mi Gelecek?

Take-Two Interactive, milyonlarca oyuncunun beklediği GTA 6'nın PC sürümü için açıklamalarda bulundu. İşte açıklamaya dair detaylar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER