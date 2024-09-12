"Steam Aileleri" Özelliği Kullanıma Açıldı: Arkadaşlarınız İle Birbirinizin Oyunlarını Oynayabileceksiniz!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'in, geçtiğimiz aylarda duyurduğu "Steam Aileleri" isimli yeni özellik ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Merakla beklenen özellik, teşt aşamalarının ardından herkes için kullanıma açıldı!

Steam Aileleri İle 6 Farklı Kullanıcı Birbirlerinin Oyunlarını Oynayabilecek!

Steam, uzun bir süredir test aşamasında olan yeni Steam Aileleri özelliğini tüm kullanıcıların beğenisine sunduğunu duyurdu. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre an itibarıyla dileyen tüm kullanıcılar, kendi "Steam Aileleri"ni oluşturabilecekler. Peki kullanıcılar yeni Steam Aileleri ile hangi yeni özelliklere sahip olacaklar?

Yaoılan açıklamalara göre, bir Steam ailesinde en fazla 6 kişi yer alabilecek. Yani bir Steam ailesi oluşturduktan sonra en fazka 5 farklı kullanıcıyı aileye davet edebileceksiniz. Ailenizi mobil cihazınızdan tarayıcıya kadar tüm sürümlerden yönetebildiğiniz gibi, aile üyeleini yetişkinler ve çocuklar gibi farklı türlere ayırabileceksiniz.

Ayrıca, aile içinde ebeveyn kontrolüne imkan tanıyan yeni özellik ile birlikte küçük yaştaki üyelerin aktivitelerini takip edilebilecek, sohbet erişimleri kısıtlanabilecek, günlük veya saatlik oyun süresi sınırlaması uygulayabileceksiniz. Bununla birlikte ebeveynler, evde olmadıklarında bile mobil cihaz veya diğer platformlar üzerinden de söz konusu özelliklerden yararlanabilecek.

Steam Aileleri özelliklerinden en öne çıkanı ise tüm oyunlara otomatik erişim. Söz konusu özellik ile beraber aile üyelerinizin paylaşılabilir tüm oyunlarına erişebileceksiniz. "Aile Kütüphanesi” isimli bu bölüm, Steam’e girdiğinizde sol tarafta yer alan oyun listenizin bir alt bölümü olarak görünecek. Ayrıca bu kütüphanede oynayacağınız oyunlarda kendi kayıtlarınızı oluşturabileceğinizi, kazandığınız başarıların kendi Steam hesabınıza yansıyacağını belirtelim.

Son olarak, aile içindeki çocuklardan gelen satın alma talepleri de yeni sistemde yer alıypr. Çocuklar, ebeveynlerinden alışveriş sepeti için ödeme yapmasını isteyebiliyor. Ebeveynler ise bu talepleri mobil cihazlarından veya e-posta adresinden onaylama veya reddetme seçeneğine sahip oluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...