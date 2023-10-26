Dolara Dönmeden Önceki Son İndirim: Steam Çığlık Festivali Başladı!

Dünyanın en çok kullanılan çevrim içi oyun platformlarından Steam, geçtiğimiz günlerde satışların dolar üzerinden yapılacağını duyurdu. Türk oyuncuları hüsrana uğratan bu karar sebebiyle tüm oyunlar 20 Kasım'dan itibaren güncel kur üzerinden USD'ye çevrilecek.

TL'nin Steam'den kaldırılmasından önceki son büyük indirim olan Steam Çığlık Festivali, bugün itibarıyla başladı. Oyuncular, oyunları büyük indirim kapsamında son kez Türk lirasıyla satın alacak.

26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak büyük indirimde oyunların fiyatı ne kadar oldu? İşte haberimizin devamı...

Steam Çığlık Festivali İndirimleri!

Dead by Daylight: 169,00 TL - 67,60 TL (%60 indirim)

The Forest: 32,00 TL - 8,00 TL (%75 indirim)

Sons of the Forest: 280,00 TL - 224,00 TL (%20 indirim)

The Last of Us Part I: 1.099,00 TL - 879, 20 TL (%20 indirim)

Phasmophobia: 139,00 TL - 111,20 TL (%20 indirim)

Project Zomboid: 190,00 TL - 127,30 TL (%33 indirim)

Inscryption: 78,50 TL - 24,56 TL (%69 indirim)

Hunt: Showdown: 165,00 TL - 74,25 TL (%55 indirim)

Resident Evil 4: 887,29 TL - 585,61 TL (%34 indirim)

Strange Brigade: 77,00 TL - 5,50 TL (%93 indirim)

Resident Evil Village: 807,00 TL - 322,80 TL (%60 indirim)

Mortal Kombat 11: 669,00 TL - 66,90 TL (%90 indirim)

Warhammer: Vermintide 2: 280,00 TL - 56,00 TL (%80 indirim)

Resident Evil 7 Biohazard: 403,00 TL - 161,20 TL (%60 indirim)

Batman: Arkham Knight: 59,00 TL - 11,80 TL (%80 indirim)

Devil My Cry 5: 601,00 TL - 198,33 TL (%67 indirim)

Resident Evil 3: 807,00 TL - 201,75 TL (%75 indirim)

Peki siz indirimli fiyatları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.