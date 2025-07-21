Lider Değişmedi! Dünyanın En Popüler Oyunları Açıklandı

Steam, 8 Temmuz - 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok satan oyunları açıkladı. Peki hangi oyun lider oldu? İşte sıralama!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, 8 - 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok satan oyunları paylaştı. Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar listede yerini aldı. Peki zirvede hangi oyun var?

Sıralamaya baktığımızda zirvede Counter-Strike 2 yer alıyor. Onu popüler battle royale oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS takip ediyor. Üçüncü sırada hayatta kalma ve koloni yönetimi türünün sevilen ismi RimWorld bulunuyor. Dördüncü sırada ise bir oyun değil, Steam Deck el konsolu karşımıza çıkıyor. Ancak Steam, bu cihazı da listeye dahil etmeyi sürdürüyor.

Listenin devamındaysa RimWorlds - Odyssey, Marvel Rivals, PEAK, Destiny 2, NARAKA: BLADEPOINT, Dead by Daylight ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlar bizleri karşılıyor. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam Çok Satanlar (8-15 Temmuz 2025)

8-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Steam'de çok satanlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Adı Fiyatı
1 Counter-Strike 2 Ücretsiz
2 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz
3 RimWorld 14.39 dolar
4 Steam Deck -
5 RimWorld - Odyssey 12.49 dolar
6 Marvel Rivals Ücretsiz
7 PEAK 3.99 dolar
8 Destiny 2 Ücretsiz
9 NARAKA: BLADEPOINT Ücretsiz
10 Dead by Daylight 14.99 dolar
11 Cyberpunk 2077 44.99 dolar
12 Red Dead Redemption 2 14.99 dolar
13 Delta Force Ücretsiz
14 Apex Legends™ Ücretsiz
15 Umamusume: Pretty Derby Ücretsiz
16 ELDEN RING 39.99 dolar
17 Jurassic World Evolution 2 26.99 dolar
18 Clair Obscur: Expedition 33 31.49 dolar
19 Baldur's Gate 3 34.99 dolar
20 Warframe Ücretsiz

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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