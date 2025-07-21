Lider Değişmedi! Dünyanın En Popüler Oyunları Açıklandı
Steam, 8 Temmuz - 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok satan oyunları açıkladı. Peki hangi oyun lider oldu? İşte sıralama!
Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, 8 - 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok satan oyunları paylaştı. Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar listede yerini aldı. Peki zirvede hangi oyun var?
Sıralamaya baktığımızda zirvede Counter-Strike 2 yer alıyor. Onu popüler battle royale oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS takip ediyor. Üçüncü sırada hayatta kalma ve koloni yönetimi türünün sevilen ismi RimWorld bulunuyor. Dördüncü sırada ise bir oyun değil, Steam Deck el konsolu karşımıza çıkıyor. Ancak Steam, bu cihazı da listeye dahil etmeyi sürdürüyor.
Listenin devamındaysa RimWorlds - Odyssey, Marvel Rivals, PEAK, Destiny 2, NARAKA: BLADEPOINT, Dead by Daylight ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlar bizleri karşılıyor. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Steam Çok Satanlar (8-15 Temmuz 2025)
8-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Steam'de çok satanlar şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Oyun Adı
|Fiyatı
|1
|Counter-Strike 2
|Ücretsiz
|2
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Ücretsiz
|3
|RimWorld
|14.39 dolar
|4
|Steam Deck
|-
|5
|RimWorld - Odyssey
|12.49 dolar
|6
|Marvel Rivals
|Ücretsiz
|7
|PEAK
|3.99 dolar
|8
|Destiny 2
|Ücretsiz
|9
|NARAKA: BLADEPOINT
|Ücretsiz
|10
|Dead by Daylight
|14.99 dolar
|11
|Cyberpunk 2077
|44.99 dolar
|12
|Red Dead Redemption 2
|14.99 dolar
|13
|Delta Force
|Ücretsiz
|14
|Apex Legends™
|Ücretsiz
|15
|Umamusume: Pretty Derby
|Ücretsiz
|16
|ELDEN RING
|39.99 dolar
|17
|Jurassic World Evolution 2
|26.99 dolar
|18
|Clair Obscur: Expedition 33
|31.49 dolar
|19
|Baldur's Gate 3
|34.99 dolar
|20
|Warframe
|Ücretsiz
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.