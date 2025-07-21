Lider Değişmedi! Dünyanın En Popüler Oyunları Açıklandı

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, 8 - 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok satan oyunları paylaştı. Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar listede yerini aldı. Peki zirvede hangi oyun var?

Sıralamaya baktığımızda zirvede Counter-Strike 2 yer alıyor. Onu popüler battle royale oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS takip ediyor. Üçüncü sırada hayatta kalma ve koloni yönetimi türünün sevilen ismi RimWorld bulunuyor. Dördüncü sırada ise bir oyun değil, Steam Deck el konsolu karşımıza çıkıyor. Ancak Steam, bu cihazı da listeye dahil etmeyi sürdürüyor.

Listenin devamındaysa RimWorlds - Odyssey, Marvel Rivals, PEAK, Destiny 2, NARAKA: BLADEPOINT, Dead by Daylight ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlar bizleri karşılıyor. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam Çok Satanlar (8-15 Temmuz 2025)

8-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Steam'de çok satanlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Adı Fiyatı 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz 2 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz 3 RimWorld 14.39 dolar 4 Steam Deck - 5 RimWorld - Odyssey 12.49 dolar 6 Marvel Rivals Ücretsiz 7 PEAK 3.99 dolar 8 Destiny 2 Ücretsiz 9 NARAKA: BLADEPOINT Ücretsiz 10 Dead by Daylight 14.99 dolar 11 Cyberpunk 2077 44.99 dolar 12 Red Dead Redemption 2 14.99 dolar 13 Delta Force Ücretsiz 14 Apex Legends™ Ücretsiz 15 Umamusume: Pretty Derby Ücretsiz 16 ELDEN RING 39.99 dolar 17 Jurassic World Evolution 2 26.99 dolar 18 Clair Obscur: Expedition 33 31.49 dolar 19 Baldur's Gate 3 34.99 dolar 20 Warframe Ücretsiz

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.