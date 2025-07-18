Oyuncular Tepkili! Steam, Binlerce Oyunu Platformdan Yasakladı

Steam, geçtiğimiz günlerde mağaza politikasında önemli bir güncellemeye gitti. Bu değişiklikle birlikte yetişkinlere yönelik (Adult-Only) içerik barındıran oyunlar platformdan kaldırılmaya başlandı. Oyun dünyasında büyük yankı uyandıran bu karar, birçok oyuncu tarafından eleştirildi. Kullanıcılar, bu yasağın zamanla daha geniş kapsamlı hale gelebileceğinden endişe ediyor. Peki bu kararın arkasındaki sebep ne? İşte detaylar…

Steam’den Yeni Kural: Yetişkin Oyunlara Veda

Popüler dijital oyun platformu Steam’in SteamWorks Rules & Guidelines sayfasına eklenen yeni kural doğrultusunda artık ödeme sağlayıcıları, kart ağları, bankalar ve internet servis sağlayıcılarının kurallarını ihlal edebilecek içerikler platformda barındırılmayacak. Özellikle yetişkinlere yönelik oyunlar bu kapsamda değerlendiriliyor. Zira şimdiden binlerce yapım, mağazadan kaldırıldı.

Valve’ın neden böyle bir adım attığı ise belirsizliğini koruyor. Çoğu oyuncu abartı seviyede cinsellik içeren oyunların kaldırılmasına olumlu baksa da asıl tepki çeken nokta, şirketin kararlarını bankalar ve ödeme sağlayıcılarının taleplerine göre vermeye başlaması. Kullanıcılar, bunun zamanla sadece yetişkinlere yönelik oyunlarla kalmayacağını düşünüyor.

Steam topluluğundan gelen bazı eleştiriler şöyle:

Bu sadece yetişkin oyunlarının kaldırılmasıyla kalmayacak. Bugün bunlar, yarın başka içerikler… Şiddet, politik söylemler, korku oyunları derken bu liste uzar.

Mesele kaldırılan oyunlar değil, mesele ilke meselesi. Eğer ödeme ağları ve bankalar baskı yapabiliyorsa, Valve her şeye boyun eğecek. Bu çok tehlikeli bir örnek.

Steam'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Fakat oyuncuların tepkisini çektiği net bir şekilde görülüyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.