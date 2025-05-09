Herkes Şaşkın: Bu Oyun Steam Listelerini Altüst Etti!

En büyük dijital oyun mağazası Steam, 29 Nisan - 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında tüm ülkelerde en çok satan oyunları açıkladı. Paylaşılan listede zirvede her zamanki gibi Valve'ın popüler FPS yapımı yer almışken, onu yakın zamanda piyasaya sürülen bir oyun takip etti. İşte Steam çok satanlar!

Steam Çok Satanlar

Steam çok satanlar listesinin ilk sırasında Counter-Strike 2 yer aldı. Uzun bir süredir liderliği tutan bu oyunu Sandfall Interactive tarafından geliştirilip 24 Nisan'da piyasaya sürülen Clair Obscur: Expedition 33 takip etti.

Clair Obscur: Expedition 33, kısa sürede önemli bir başarıya imza attı. Öyle ki The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Rust, PUBG: BATTLEGROUNDS ve War Thunder gibi popüler rakiplerini bile geride bıraktı.

Steam çok satanlar şu şekilde sıralandı;

Counter-Strike 2 | Oynaması ücretsiz Clair Obscur: Expedition 33 | 34.99 dolar The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered | 34.99 dolar Steam Deck Schedule 1 | 10.49 dolar R.E.P.O. | 5.79 dolar Rust | 18.99 dolar V Rising | 8.99 dolar (İndirimli, normal fiyatı 17.99 dolar) PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması ücretsiz War Thunder | Oynaması ücretsiz EA SPORTS FC 25 | 20.99 dolar (İndirimli, normal fiyatı 69.99 dolar) Forza Horizon 5 | 32.78 dolar Crusader Kings 3 | 8.99 dolar (İndirimli, normal fiyatı 29.99 dolar) Marvel Rivals | Oynaması ücretsiz Stellaris | 5.99 dolar (İndirimli, normal fiyatı 23.99 dolar) Drive Beyond Horizons | 12.49 dolar Once Human | Oynaması ücretsiz DARK SOULS 3 | 19.99 dolar (İndirimli, normal fiyatı 39.99 dolar) Split Fiction | 49.99 dolar Deadzone: Rogue | 9.99 dolar (İndirimli, normal fiyatı 12.49 dolar)

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