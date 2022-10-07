Steam Deck Artık Rezervasyonsuz Satışa Başladı

Valve, Steam Deck'i 12 aydan uzun bir süre önce piyasaya sürdü ancak Şubat ayında, el konsolunu yalnızca rezervasyon yaptıranlara göndermeye başladı. Cihazı ön sipariş veren Steam kullanıcılarına aylarca toplu olarak dağıttıktan sonra şirket nihayet rezervasyon kuyruğunun tamamlandığını duyurdu. Bu, Steam Deck'in artık hemen satın alınabileceği anlamına geliyor.

Şirket, bir gönderide tedarik zinciri sorunları ve bileşen kıtlığı ile mücadele ettiğini açıkladı ancak Valve'in yoğun çalışmasından sonra, sürekli artan rezervasyon sayısı sona erdi. Elbette üretici, talep çok yüksekse rezervasyonlara geri dönme hakkını saklı tutuyor çünkü üretim, işleme ve nakliye bant genişliği hâlâ sınırlı durumda.

Steam Deck Hangi Fiyatlardan Satılıyor?

En ucuz Steam Deck 419 euro'dan satılıyor ve sadece 64 GB eMMC depolama alanına sahip. 549 euro versiyonu ise size 256 GB SSD ve bazı Steam topluluğu hediyeleri sunarken, 512 GB model "en hızlı depolama" ve parlama önleyici oymalı cama, özel bir taşıma çantasına ve sanal klavye temasına sahip. Bu paketin tamamı 679 euro.

Son iki varyantı satın alan kullanıcılar 1-2 hafta arasında nakliye için beklemek zorunda kalırken, en uygun fiyatlı varyant bu yıl içinde siparişler için hazır olacak.

Şimdilik hâlâ ülkemize resmî satışı başlatılmayan Steam Deck ile ilgili gelecek yıl küresel çapta siparişler için adımlar atılması muhtemel.