Steam Deck, Haftanın En Çok Satanlar Listesinde Yine Zirvede

Steam'de her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın en çok satanlar listesi yayınlandı. Uzunca bir süredir ilk sırayı bırakmayan Steam Deck, kıyasıya liderlik yarışına pek çok hafta farklı farklı yapımlar girse de ilk sıra uzunca bir süre daha yerini kimselere kaptırmayacakmış gibi görünüyor.

Çıkışıyla birlikte listeye giren Marvel's Spider-Man Remastered ise geçtiğimiz hafta kaptığı ikinci sırayı bu hafta da kimseye kaptırmamış. Steam Deck her zamanki gibi ilk sırasını korurken, sevilen bağımsız yapım Cult of the Lamb geçen haftaya göre bir sıra daha yükselerek üçüncü sırayı almış durumda.

Çıkışından bu yana bir şekilde listede yerini alan Stray ise geçtiğimiz haftaya kıyasla sürpriz bir şekilde üç sıra yükselip beşinci sırada yerini almayı başarıyor. ELDEN RING yedinci sıradaki yerini korurken, FIFA 23 ön siparişleri de hız kesmeden devam ediyor.

Marvel's Spider-Man Remastered'ın şaşaalı çıkışına rağmen Steam Deck'i ELDEN RING dışında tahtından edebilen bir oyun hâlâ yok ve Valve'ın konsolundaki bu satış başarısının daha ne kadar devam edeceği merak konusu.

Steam Haftanın En Çok Satanları (15-21 Ağustos)