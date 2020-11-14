Steam'de DualSense Desteği Sağlandı

PlayStation 5 kontrol kolunu bilgisayar oyunlarında kullanmak isteyenlere gün doğdu. Steam DualSense desteği, son yayınlanan Steam Client Beta güncellemesi ile sağlandı. Detaylar haberimizde.

Oyunlarını Steam üzerinden oynayan oyuncular için, birden fazla kontrol yöntemi var. Her ne kadar yaygın olarak fare ve klavye ikilisi tercih ediliyor olsa da gerek konsoldan bilgisayara geçiş yapan, gerekse de fare ve klavye yönteminden keyif almayan oyuncular kontrol kollarını tercih edebiliyorlar. Bu bağlamda Steam, birçok farklı kontrol koluna ek olarak Xbox konsollarının kolları ile de uyumlu çalışıyordu. 2018 yılının sonlarına doğru ile aralarına PlayStation 4 kolu Dualshock 4 de dahil olmuştu. Çoğu oyun ile uyumlu olarak çalışan Dualshock 4, oyuncuların tercihlerine göre özelleştirilebiliyordu da.

Bu destek halen devam ederken, oyuncular olarak elbette oyunların yaşattığı deneyimi bir adım öteye taşıyacağı söylenen DualSense için de benzer bir durumun söz konusu olup olmayacağı da merak ediliyordu. Görünüşe göre Valve cephesinde bunun için belirgin çalışmalar söz konusu ve yakın bir zaman içerisinde tam bir destek sağlanacak.

Steam Dualsense Desteği Sunuyor

Önceki gün Steam Client Beta için yeni bir güncelleme yayınlandı. Oyun rehberlerinin tarayıcı yerine Steam üzerinden açılması ve Linux yüklü bazı sistemlerde açılışta görünen boş kullanıcı arayüzü penceresi dahil bir takım hataların giderildiği güncelleme notlarında, PlayStation 5 kolu DualSense için de destek sağlanıyor. Ne var ki şimdilik dokunmatik yüzey, dokunsal geri bildirim, uyumsal tetikleyiciler, jiroskop dahil gelişmiş özellikler henüz desteklenmiyor. Yani eğer DualSense sahibiyseniz, Steam üzerinden oyun oynarken şimdilik asgari ölçüde kullanabilirsiniz. Ancak ilerleyen zamanlarda yayınlanacak olan yeni güncellemeler ile DualShock 4’te olduğu gibi yeni kolu da eksiksiz olarak kullanmaya başlayabileceğiz.

Öte yandan, elinizde Xbox Series X kolu var ise bilgisayarınız ile bağlantısını kurarak oyunlarınızda kullanabilmenizin mümkün olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Bununla birlikte, yayınlanan yeni Steam Client Beta güncellemesi ile iki ayrı kontrol kolunun görünmesi ile ilgili hata da giderilmiş.