Strateji Severler İçin Müjde! Efsanevi Oyun Steam'de Yok Fiyatına Satılıyor

Firaxis Games'in sevilen taktiksel strateji oyunu XCOM 2, beklenmedik bir hamleyle Steam'de tam 95% indirimle oyuncularla buluştu. Oyun, yıllar sonra 100 liradan daha ucuza satılıyor. Peki ne zamana kadar? İşte ayrıntılar…

XCOM 2, 100 Liradan Daha Ucuza Satılıyor

2016 yılında piyasaya sürülen XCOM 2, uzaylı istilasından 20 yıl sonra insanlığın direnişini konu alıyor. Oyuncular, gezegeni geri almak için savaşan bir gerilla birliğinin başına geçerek, zorlu görevler, teknolojik geliştirmeler ve taktiksel savaşlarla dolu bir deneyime adım atıyorlar. Sıra tabanlı savaş sistemi ve derin strateji katmanlarıyla öne çıkan XCOM 2, türün en sevilen oyunlarından biri olarak kabul ediliyor.

War of the Chosen genişleme paketiyle birlikte taktiksel RPG türüne yeni bir soluk getiren XCOM 2, şimdi bu indirim sayesinde daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Ancak, XCOM 3 hakkında henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlatalım.

Bu kaçırılmayacak fırsatı değerlendirmek isteyen oyuncular, Steam üzerinden oyunu ziyaret edebilirler. İndirim süresi sınırlı olduğu için acele etmenizde fayda var.