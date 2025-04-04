Steam Açıkladı! İşte En Çok Konuşulan Diller

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, Mart 2025 için Donanım ve Yazılım Anketini güncelledi. Böylelikle en popüler ekran kartları, işletim sistemi sürümleri, işlemciler bir yana en çok konuşulan diller belli oldu. İşte Steam'de en çok konuşulan diller!

Steam'de En Çok Konuşulan Diller (Mart 2025)

Verilere göre İngilizce, yüzde 36.50 ile en çok konuşulan dil konumunda. Tabii buna pek de şaşırmamak gerekiyor. İkinci sırada ise yüzde 25.04 ile Basitleştirilmiş Çince yer alıyor.

Rusça ise yüzde 8.92 ile üçüncüyken, onu yüzde 4.62 ile İspanyolca (İspanya), yüzde 4.20 ile Portekizce (Brezilya), yüzde 3.06 ile Almanca, yüzde 2.79 ile Korece, yüzde 2.41 ile Fransızca ve yüzde 2.27 ile Japonca takip etti. Türkçe ise yüzde 1.29 oranla 11. sırada yer alıyor. Yüzde 0.38 popülerleşen dilimiz, bir sıra üste çıktı.

Mart 2025 verilerine göre Steam'de en çok konuşulan diller şu şekilde sıralandı;