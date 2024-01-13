2023 Yılında Steam'de En Çok Satan ve Hasılat Yapan Oyunlar Belli Oldu!

Video Game Insights'ın tahminlerine göre Baldur's Gate 3, 2023 yılında Steam'de en çok hasılat elde eden oyun oldu. Oyun 2023 yılında toplam 657 milyon dolar gelir elde etti.

Hogwarts Legacy 341 milyon dolar gelirle ikinci sırada yer alırken, onu ilk gün Xbox Game Pass'te de mevcut olmasına rağmen 235 milyon dolar gelirle Starfield izledi.

Resident Evil 4'ün yeniden yapımı 159 milyon dolar gelirle dördüncü olurken, onu 116 milyon dolarla Sons of the Forest ve 87 milyon dolarla Armored Core VI: Fires of Rubicon izledi.

Raporda ayrıca 2023 yılında Steam'de en çok satan ilk 10 yeni oyun da paylaşıldı. İlk iki sırayı yine Baldur's Gate 3 ve Hogwarts Legacy aldı. Lethal Company satılan birim sayısına göre üçüncü sırada yer alırken, Overwatch 2 dördüncü sırada yer aldı.

2023 Yılında Steam'de En Çok Hasılat Yapan 10 Yeni Oyun

Baldur's Gate 3 - 657 milyon $ Hogwarts Legacy - 341 milyon $ Starfield - 235 milyon $ Resident Evil 4 - 159 milyon $ Sons of the Forest - 116 milyon $ Armored Core VI: Fires of Rubicon - 87 milyon $ EA Sports FC 24 - 81 milyon $ Star Wars Jedi: Survivor - 68 milyon $ Lethal Company - 52 milyon $ Cities: Skylines II - 50 milyon $

2023 Yılında Steam'de En Çok Satan 10 Yeni Oyun

Baldur's Gate 3 Hogwarts Legacy Lethal Company Overwatch 2 Sons Of The Forest Starfield BattleBit Remastered Resident Evil 4 The Finals Armored Core VI: Fires of Rubicon

Peki siz 2023 yılında Steam'de en çok hangi oyunda vakit geçirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.