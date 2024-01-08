Steam Kapitalizm ve Ekonomi Festivali Başladı: İşte İndirimdeki Oyunlar!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri olan Steam, her yıl düzenlediği tematik festivallere bir yenisini ekledi. 8 Ocak 2024 tarihinde başlayan Steam Kapitalizm ve Ekonomi Festivali, 15 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek.

Festival kapsamında, kapitalizm ve ekonomi temaları etrafında şekillenen oyunlar indirime girecek. Bu oyunlar arasında, tycoon, strateji, ticaret ve yönetim gibi türlerde oyunlar yer alıyor.

Festivalde indirime giren bazı oyunlar şunlar:

Tropico 6

Dealer's Life 2

RAILGRADE

Cities: Skylines

Jurassic World Evolution 2

Transport Fever 2

X4: Foundations

Planet Coaster

Tropico 6

Politik strateji oyununda tropikal bir adada liderlik yap, şehirleri inşa et, ekonomiyi yönet ve halkını mutlu et. Steam'de %60 indirimle 15.99 dolar fiyatıyla satışta.

Dealer's Life 2

İkinci el eşya dükkanını yöneterek ticaret yap, nadir eşyalar keşfet ve müşterilerle pazarlık yap. Steam'de %30 indirimle 5.59 dolar fiyatıyla satışta.

RAILGRADE

Demiryolu inşa ve yönetme simülasyonunda kendi tren ağını kur, güzergahları planla ve lojistik zorlukları aş. Steam'de %35 indirimle 9.74 dolar fiyatıyla satışta.

Cities: Skylines

Şehir planlama ve yönetiminde ustalaş, altyapıyı oluştur, sakinlerin ihtiyaçlarını karşıla ve kendi metropolünü inşa et. Steam'de %70 indirimle 5.39 dolar fiyatıyla satışta.

Jurassic World Evolution 2

Jurassic Park'ı inşa et, dinozorları yetiştir ve parkını yönet; sürükleyici bir dinozor tema parkı simülasyonu. Steam'de %70 indirimle 8.09 dolar fiyatıyla satışta.

Transport Fever 2

Ulaşım şirketini yönet, tren, otobüs, gemi ve uçak hatları oluşturarak ticaret ve yolcu taşımacılığını kontrol et. Steam'de %50 indirimle 9.49 dolar fiyatıyla satışta.

X4: Foundations

Uzay ticaret, keşif ve savaş simülasyonunda kendi uzay imparatorluğunu kur, gemiler inşa et ve galaksiyi keşfet. Steam'de %60 indirimle 9.19 dolar fiyatıyla satışta.

Planet Coaster

Eğlenceli bir tema parkı inşa et, heyecan verici roller coaster'lar tasarla ve ziyaretçilerin keyifli bir gün geçirmesini sağla. Steam'de %70 indirimle 6.29 dolar fiyatıyla satışta.

Steam Kapitalizm ve Ekonomi Festivali, oyunseverler için hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Festival, oyun dünyasının ekonomik yönlerini keşfetmek isteyenler içinde iyi bir fırsat sunuyor.