Steam'de Eş Zamanlı Aktif Kullanıcı Rekoru Kırıldı

SteamDB aracılığıyla görülebileceği gibi bugün yani 23 Ekim 2022'de Steam yeni bir rekor kırdı. Valve'in oyun platformunda anlık 30 milyondan fazla eş zamanlı aktif kullanıcı olduğu kaydedildi.

Bu yazıyı yazarken aynı anda 30.025.974 aktif kullanıcı tespit edilmiş durumda ve bu sayı her geçen dakika artıyor. Bu, Epic Games Store gibi rakiplerine kıyasla yıllar içinde PC oyun dünyasının merkezinde yer alan Steam için inanılmaz bir rekor.

Steam'in Önceki Eş Zamanlı Aktif Kullanıcı Rekorları

Steam, Mayıs 2022'de 30 milyon eş zamanlı aktif kullanıcıya yaklaşmıştı ancak hedefi ucu ucuna kaçırmıştı. Covid ve ilk karantina dönemi olan Mart 2020'de yaklaşık 24,5 milyon kullanıcıyla da ondan bir önceki zirve kaydedilmişti. Sonraki aylarda sayı önemli ölçüde düştü ancak daha sonra büyüme yeniden başladı. SteamDB listelerine göre Noel döneminde oyuncu sayısı artıyor, bu nedenle birkaç ay içinde mevcut rakamların aşılması mümkün.

Peki bu 30 milyon kullanıcı şu anda ne oynuyor? SteamDB sıralamasına göre şu anda en çok oynanan oyunlar sırasıyla CS: GO, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, Lost Ark, GTA V, Wallpaper Engine, Naraka Bladepoint, Rust ve Team Fortress 2.

Peki siz bu rekor sürecinde Steam'de ne oynuyordunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.