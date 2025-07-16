Steam'de Yüzde 85'e Varan İndirimler Başladı! İşte Dikkat Çeken Fiyat Listesi

Dijital oyun mağazası Steam'de Hafta Ortası indirimleri başladı. Euro Truck Simulator 2'den PAYDAY 3'e, Assassin's Creed Shadows'dan Stray'e kadar birçok popüler yapım için fiyatlar düştü. İşte Steam Hafta Ortası etkinliği sırasında indirime giren oyunlar...

Steam'de Hafta Ortası İndirimleri Başladı

Türkiye’de oldukça popüler olan kamyon simülasyonu Euro Truck Simulator 2, 10,09 dolardan 2,52 dolara düştü. Oyunda tam yüzde 75 indirim yapıldı. Rockstar Games’in efsane yapımı Red Dead Redemption 2 ise 59,99 dolardan yüzde 75 indirimle 14,99 dolara düştü.

Grand Theft Auto 5 Enhanced 44,99 dolar yerine 19,79 dolara satılıyorken, Assassin’s Creed Shadows 44,99 dolardan 41,99 dolara, Batman: Arkham Knight 19,99 dolardan 3,99 dolara, PAYDAY 3 ise 22,99 dolardan 6,89 dolara inerek dikkat çekti.

Steam'de Hafta Ortası indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 2,52 dolar (-75%) Red Dead Redemption 2 59,99 dolar 14,99 dolar (-75%) The Outlast Trials 18,99 dolar 7,59 dolar (-60%) PAYDAY 3 22,99 dolar 6,89 dolar (-70%) Assassin’s Creed Shadows 55,99 dolar 41,99 dolar (-25%) Assassin's Creed Origins 47,99 dolar 7,19 dolar (-85%) Batman: Arkham Knight 19,99 dolar 3,99 dolar (-80%) Garry's Mod 5,79 dolar 3,47 dolar (-40%) Stray 14,99 dolar 8,99 dolar (-40%) Grand Theft Auto 5 Enhanced 44,99 dolar 19,79 dolar (-56%) Manor Lords 19,99 dolar 12,99 dolar (-35%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.