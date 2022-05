Steam Haftanın En Çok Satanlar Listesinde İlk Sıra Yine Değişmedi

Çıktığı dönemde birkaç hafta liderliği göğüsleyen ve kimselere kaptırmayan Elden Ring, Steam Deck'in çıkışıyla birlikte tahtını kaptırdı ve tam 5 haftadır Steam Deck, Steam haftanın en çok satanlar listesinin ilk sırasında.

Her hafta, haftanın en çok satanlar listesini yayınlayan SteamDB, bu haftanın verilerini de paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine ilk sırayı alan Steam Deck'in satışları beklenildiğinden de iyi gidiyor. Son 5 haftadır koltuğunu kimselere kaptırmayan el konsolunu sürpriz bir şekilde Stellaris'in yeni DLC'si Overlord takip ediyor.

Tahtını Steam Deck'e kaptırdıktan sonra ikinci sırayı 5 haftadır kimselere vermeyen Elden Ring bu hafta yerini Stellaris'in yeni DLC'sine kaptırmasıyla birlikte kendini 3. sırada buluyor. 4. sırada ise büyük indirimiyle ve bu hafta serinin yeni oyunu Sons of the Forest'ın Steam sayfasının açılmasıyla birlikte The Forest bulunuyor. Listenin geri kalanına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam Haftanın En Çok Satanlar Listesi