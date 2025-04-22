Bu Fiyatlar Kaçmaz! Steam'de Pek Çok Popüler Oyun İçin İndirim Başladı!

Popüler dijital oyun platformu Steam'in oyuncuların yüzünü güldüren kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak yine birçok popüler yapımı indirime sokan bir etkinlik başladı. İşte Steam'de indirime giren oyunlar!

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Etkinliğe göz attığımızda GTA 5: Enhanced oyununun yüzde 50 indirimle 29.99 dolardan 14.99 dolara, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition'ın ise yüzde 67 oranında indirimle 39.99 dolardan 13.39 dolara düştüğünü görüyoruz.

Öte yandan Call of Duty: Modern Warfare 2’nin fiyatı 69.99 dolardan 27.99 dolara düşerken, Diablo 4 de 44.99 dolarlık etiketi yerine yalnızca 27.49 dolara oyuncularla buluşuyor.

Steam'de indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;