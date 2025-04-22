Bu Fiyatlar Kaçmaz! Steam'de Pek Çok Popüler Oyun İçin İndirim Başladı!

Steam'de GTA 5'ten Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition'a, Cal of Duty: Modern Warfare 2'den Stray'a kadar birçok popüler oyun, indirimle buluştu.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Popüler dijital oyun platformu Steam'in oyuncuların yüzünü güldüren kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak yine birçok popüler yapımı indirime sokan bir etkinlik başladı. İşte Steam'de indirime giren oyunlar!

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Etkinliğe göz attığımızda GTA 5: Enhanced oyununun yüzde 50 indirimle 29.99 dolardan 14.99 dolara, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition'ın ise yüzde 67 oranında indirimle 39.99 dolardan 13.39 dolara düştüğünü görüyoruz.

Öte yandan Call of Duty: Modern Warfare 2’nin fiyatı 69.99 dolardan 27.99 dolara düşerken, Diablo 4 de 44.99 dolarlık etiketi yerine yalnızca 27.49 dolara oyuncularla buluşuyor.

Steam'de indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Grand Theft Auto 5 Enhanced 29.99 dolar 14.99 dolar (-50%)
The Outlast Trials 18.99 dolar 7.59 dolar (-60%)
Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39.99 dolar 13.19 dolar (-67%)
Call of Duty: Modern Warfare 2 69.99 dolar 27.99 dolar (-60%)
Diablo 4 49.99 dolar 27.49 dolar (-45%)
7 Days to Die 20.99 dolar 13.64 dolar (-35%)
Dead Island 2 37.49 dolar 14.99 dolar (-60%)
Football Manager 2024 39.99 dolar 13.59 dolar (-66%)
Tom Clancy's Rainbow Six Siege 15.99 dolar

6.39 dolar (-60%)
Bodycam 17.99 dolar 14.39 dolar (-20%)
Stray 14.99 dolar 8.99 dolar (-40%)
Assassin's Creed Origins 47.99 dolar 7.19 dolar (-85%)
Garry's Mod 5.79 dolar 3.47 dolar (-40%)

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