Rockstar Games'te Yüzler Gülüyor! GTA 6, YouTube'un Altını Üstüne Getirdi

GTA 6, oyun dünyasının sabırsızlıkla beklediği en büyük yapımlardan biri olmaya devam ediyor. Rockstar Games cephesinde ise hala derin bir sessizlik hakim. Ancak şirketin aylar önce paylaştığı fragman, sessizliği adeta bozan bir etki yarattı. Öyle ki fragman, YouTube'da yeni bir rekorun kapısını araladı.

GTA 6 Fragmanı 250 Milyon İzlenmeyi Aştı

Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili ilk fragmanı geçen sene 4 Aralık'ta yayınladı. Yaşanan sızıntı nedeniyle bir gün erken sunulan video, kısa sürede oyun dünyasının gündemini değiştirdi. Öyle ki yayınlandıktan sonra 24 saat içinde yaklaşık 100 milyon izlenme kaydetti.

GTA 6’nın fragmanı, bugün itibarıyla 250 milyon izlenmeye ulaştı. Fragman, Temmuz 2024’te 200 milyon seviyesindeydi. Sadece birkaç ayda 50 milyonluk bir artış yakalayarak oyuncuların oyuna olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Serinin geçmişine baktığımızda bu sayıların ne kadar çarpıcı olduğu daha net anlaşılıyor. Örneğin GTA 5’in Kasım 2011’de yayınlanan ilk fragmanı şu anda 118 milyon izlenmede. Aynı yapımın Temmuz 2013’te paylaşılan oynanış videosu ise bugüne kadar sadece 42 milyon kez izlendi.

Bununla birlikte Rockstar’ın bir diğer dev serisi Red Dead Redemption da izlenme rakamlarıyla dikkat çekse de GTA 6’nın gerisinde kalıyor. Serinin ikinci oyunu için Eylül 2017’de yayınlanan ikinci fragman videosu bugüne kadar 35 milyon izlenmeye ulaşırken, Mayıs 2018’de paylaşılan üçüncü fragman ise 40 milyon izlenmeyle sınırlı kaldı.

Bu verilere göre GTA 6’nın fragman videosunun yalnızca serinin değil, Rockstar tarihinin de en çok ilgi gören içeriği olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu ilgi, oyun piyasaya sürüldüğünde satış rakamlarıyla da gözler önüne serilecek.