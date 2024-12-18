Ubisoft Store'da Kış İndirimleri Başladı! Sepette Ekstra İndirim Sunan Kod da Var!

Ubisoft Store'da Kış İndirimleri başladı.Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Mirage ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Uygun fiyat karşılığında oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 2 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Bu kampanyada ayrıca HOLIDAY20 kodu ile sepette esktra %20 indirim elde ediliyor. Aşağıdaki tabloda sepetteki indirimi dahil etmediğimizi belirtelim.

Ubisoft Store'da İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Avatar: Frontiers of Pandora 1,199 TL 479,60 TL %60 Watch Dogs 2 1.499 TL 224,85 TL %85 Watch Dogs Legion 999 TL 149,85 TL %85 Assassin's Creed Unity 499 TL 74,85 TL %85 Assassin's Creed Odyssey Gold Edition 1.699 TL 339,80 TL %80 Assassin's Creed Mirage 849 TL 339,60 TL %60 Skull and Bones 999 TL 399,60 TL %60 The Crew Motorfest 1.199 TL 359,70 TL %70 Far Cry 6 GOTY 1.999 TL 599,70 TL %70 Prince of Persia The Lost Crown 999 TL 499,50 TL %50 Anno 1800 999 TL 249,75 TL %75 The Settlers: New Allies 999 TL 249,75 TL %75 Assassin's Creed Valhalla Complete Edition 2.399 TL 599,75 TL %75 Tom Clancy's Rainbow Six Siege 339 TL 135,60 TL %60 Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction Deluxe Edition 849 TL 254,70 TL %70 The Division 2 Ultimate Edition 1.499 TL 374,75 TL %75 Tom Clancy's The Division 2 999 TL 249,75 TL %75 Far Cry 4 499 TL 99,80 TL %80 Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist 339 TL 84,75 TL %75 Star Wars Outlaws 1.749 TL 1.136,85 TL %35

Ubisoft Store'da başlayan Kış İndirimleri sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.