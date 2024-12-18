Ubisoft Store'da Kış İndirimleri Başladı! Sepette Ekstra İndirim Sunan Kod da Var!

Ubisoft Store'da başlayan Kış İndirimleri kapsamında popüler oyunların fiyatı düştü. İşte indirime giren oyunların listesi!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Ubisoft Store'da Kış İndirimleri başladı.Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Mirage ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Uygun fiyat karşılığında oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 2 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Bu kampanyada ayrıca HOLIDAY20 kodu ile sepette esktra %20 indirim elde ediliyor. Aşağıdaki tabloda sepetteki indirimi dahil etmediğimizi belirtelim.

Ubisoft Store'da İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Avatar: Frontiers of Pandora 1,199 TL 479,60 TL %60
Watch Dogs 2 1.499 TL 224,85 TL %85
Watch Dogs Legion 999 TL 149,85 TL %85
Assassin's Creed Unity 499 TL 74,85 TL %85
Assassin's Creed Odyssey  Gold Edition 1.699 TL 339,80 TL %80
Assassin's Creed Mirage 849 TL 339,60 TL %60
Skull and Bones 999 TL 399,60 TL %60
The Crew Motorfest 1.199 TL 359,70 TL %70
Far Cry 6 GOTY 1.999 TL 599,70 TL %70
Prince of Persia The Lost Crown 999 TL 499,50 TL %50
Anno 1800 999 TL 249,75 TL %75
The Settlers: New Allies 999 TL 249,75 TL %75
Assassin's Creed Valhalla  Complete Edition 2.399 TL 599,75 TL %75
Tom Clancy's Rainbow Six Siege 339 TL 135,60 TL %60
Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction  Deluxe Edition 849 TL 254,70 TL %70
The Division 2  Ultimate Edition 1.499 TL 374,75 TL %75
Tom Clancy's The Division 2 999 TL 249,75 TL %75
Far Cry 4 499 TL 99,80 TL %80
Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist 339 TL 84,75 TL %75
Star Wars Outlaws 1.749 TL 1.136,85 TL %35

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Ubisoft Store'da başlayan Kış İndirimleri sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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