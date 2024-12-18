Ubisoft Store'da Kış İndirimleri Başladı! Sepette Ekstra İndirim Sunan Kod da Var!
Ubisoft Store'da başlayan Kış İndirimleri kapsamında popüler oyunların fiyatı düştü. İşte indirime giren oyunların listesi!
Ubisoft Store'da Kış İndirimleri başladı.Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Mirage ve daha pek çok yapım bulunuyor.
Uygun fiyat karşılığında oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 2 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Bu kampanyada ayrıca HOLIDAY20 kodu ile sepette esktra %20 indirim elde ediliyor. Aşağıdaki tabloda sepetteki indirimi dahil etmediğimizi belirtelim.
Ubisoft Store'da İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1,199 TL
|479,60 TL
|%60
|Watch Dogs 2
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Watch Dogs Legion
|999 TL
|149,85 TL
|%85
|Assassin's Creed Unity
|499 TL
|74,85 TL
|%85
|Assassin's Creed Odyssey Gold Edition
|1.699 TL
|339,80 TL
|%80
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|339,60 TL
|%60
|Skull and Bones
|999 TL
|399,60 TL
|%60
|The Crew Motorfest
|1.199 TL
|359,70 TL
|%70
|Far Cry 6 GOTY
|1.999 TL
|599,70 TL
|%70
|Prince of Persia The Lost Crown
|999 TL
|499,50 TL
|%50
|Anno 1800
|999 TL
|249,75 TL
|%75
|The Settlers: New Allies
|999 TL
|249,75 TL
|%75
|Assassin's Creed Valhalla Complete Edition
|2.399 TL
|599,75 TL
|%75
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege
|339 TL
|135,60 TL
|%60
|Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction Deluxe Edition
|849 TL
|254,70 TL
|%70
|The Division 2 Ultimate Edition
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Tom Clancy's The Division 2
|999 TL
|249,75 TL
|%75
|Far Cry 4
|499 TL
|99,80 TL
|%80
|Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist
|339 TL
|84,75 TL
|%75
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|1.136,85 TL
|%35
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Ubisoft Store'da başlayan Kış İndirimleri sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.