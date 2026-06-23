Steam Machine'in Oyun Testleri Yayınlandı! Performansı Nasıl? (Video)

Steam Machine'in fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Bununla birlikte oyuncular için de geri sayım resmen başladı. Oyuncular, iki farklı sürümle piyasaya sürülecek olan sürüm için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağını öğrenmenin sevincini yaşarken cihazın oyun performansına dair ilk bilgiler ortaya çıktı.

ETA Prime adlı YouTube kanalı üzerinden Steam Machine'in oyun performansını ortaya koyan bir video yayınladı. Her ne kadar 2 TB'lık en üst sürümü kullanmış olsa da bunun bir öneminin olmadığını belirtmek gerek. Aradaki fark sadece depolamada. Performans bakımından tüm modeller aynı. Bunun altını çizdiğimize göre artık yeni nesil oyunlarda nasıl bir performans sergilediğine geçebiliriz.

Steam Machine'in Oyun Performansı Nasıl?

Oyun Ayarlar FPS Cyberpunk 2077 1080p Ultra + FSR Auto / 1440p Ultra + FSR Balanced / 1440p (FSR yok) 70-85 / yaklaşık 72 / yaklaşık 45 FPS Red Dead Redemption 2 1440p Yüksek-Ultra 85-95 FPS Resident Evil Requiem 1440p Yüksek + FSR açık yaklaşık 110 FPS Forza Horizon 6 1440p Yüksek (FSR kapalı) yaklaşık 71 FPS Ratchet & Clank: Rift Apart 1440p Yüksek + FSR Balanced yaklaşık 60 FPS Horizon Zero Dawn Remastered 1080p Çok Yüksek yaklaşık 58 FPS

Cyberpunk 2077, Steam Machine'de oyun testini gerçekleştirenler tarafından çeşitli ayarlarda oynandı. 1080p Ultra ve FSR Auto (AMD'nin görüntüyü yapay olarak büyütüp dinamik olarak iyileştirmeye dayanan teknoloji) etkinken 70-85 FPS veriyor. 1440 Ultra ve FSR Balanced (görüntüyü büyütüp orta seviyede iyileştirme uygular) ayarlarda yaklaşık 72 FPS, FSR ve benzeri teknolojiler kullanılmadan 1440p çözünürlükte yaklaşık 45 FPS sağlıyor.

Diğer yandan Red Dead Redemption 2'yi 1440p yüksek ve ultra grafik ayarlarında oynarken 85 ila 95 FPS veriyor. Resident Evil Requiem, 1440p çözünürlükte ve yüksek grafik ayarlarında FSR etkinken yaklaşık 110 FPS sunuyor. Forza Horizon 6, görüntü iyileştirme teknolojisi kullanılmadan 1440p çözünürlük ve yüksek grafik ayarlarında yaklaşık 71 veriyor.

Ratchet & Clank: Rift Apart, 1440p çözünürlük ve yüksek grafik ayarlarında FSR Balanced etkin şekilde oynanırken genel olarak 60 FPS'e sahip olunuyor. Öte yandan grafik açısından bir hayli gelişmiş olan Horizon Zero Dawn Remastered'da 1080p çözünürlük ve çok yüksek grafik ayarlarında yaklaşık 58 FPS elde ediliyor.

Steam Machine, Kaliteli Oyun Oynamak İçin Yeterli mi?

Steam Machine'in oyunlarda yeterli olup olmadığı tamamen hangi ayarların kullanıldığına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Testlere bakıldığında odak noktasında en yüksek grafik kalitesi olmadığı anlaşılıyor. Bunun yerine oyunların akıcı bir şekilde oynatılması hedefleniyor. Kötü bir performans sergilediği söylenemez ama çok iyi donanıma sahip PC'lerin yerini tutmasını da beklememek gerek.

Steam Machine Ne Kadar Fiyata Satılacak?

Steam Machine, iki 512 GB ve 2 TB olmak üzere iki farklı sürümle gelecek. Ayrıca her ikisi için de ekstra paketler bulunacak. Sadece 512 GB'lık Steam Machine'in fiyatı 1.049 dolarken (48 bin 756 TL) kontrolcü de isterseniz fiyat 1.128 dolara (57 bin 76 TL) çıkıyor. Benzer şekilde 2 TB'lık sürümün fiyatı 1.349 dolar (62 bin 670 TL) ama kontrolcüyle beraber fiyat 1.428 dolara (66 bin 371 TL) ulaşıyor.

Steam Machine Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Valve tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre Steam Machine için ön siparişlere 25 Haziran 2026 tarihinde başlanacak. Normal satışlara ise 30 Haziran 2026 tarihinde geçilecek. Bu arada cihazın doğrudan Valve tarafından Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulması beklenmiyor. O yüzden direkt almak isteyenlerin diğer cihazlarda olduğu gibi çeşitli çevrim içi platformlarda ithalatçı garantili olarak satışa sunulmasını beklemesi gerekecek.

Editörün Yorumu

Steam Machine, oyun performansı bakımından çoğu oyuncunun beklentisini karşılayacak seviyede. Elbette ki yeni nesil yüksek bütçeli yapımları çok yüksek grafik ayarlarında oynarken biraz yetersiz kaldığı zamanlar olabiliyor ama doğru ayarlarda akıcı bir deneyim elde edilebiliyor. Şahsen ben geniş bir kitle tarafından tercih edileceğini düşünüyorum.