Ratchet & Clank: Rift Apart
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 75000.00 MB
- Üretici Insomniac Games
-
PlayStation 5’in gözde oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart artık PC’de hemen Ratchet & Clank: Rift Apart indirin ve bu renkli dünyaya adım atın.
İlk kez 2016 yılında PlayStation 5 için özel olarak çıkış yapan Ratchet & Clank: Rift Apart, PlayStation 5’in çıkış oyunlarından biriydi. Uzun bir süre PlayStation 5 için özel kalan bu oyun 2023 yılında PC’ye geldi.
Benzersiz bir 3 boyutlu platform oyunu olan Ratchet & Clank: Rift Apart, rengarenk dünyası, akıcı oynanışı ve yüksek teknoloji desteği ile birlikte epey kaliteli bir yapım. PlayStation’a özel olarak geliştirilen oyunların kalitesi malum. PC’de de bu tarz oyunları oynayabiliyor olmak son derece sevindirici.
Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar İndir
Ratchet & Clank: Rift Apart indirin ve bu rengarenk, ışıltılı dünyada bir maceraya çıkın. En yüksek teknoloji ile oluşturulmuş grafikleri tecrübe edin ve doyasıya eğlenin.
7’den 77’ye her yaştan oyuncuya hitap edebilecek olan bu oyun sizlere çok keyifli vakit geçirecek. Boyutlar arası bir macerada önünüze geleni patlatın!
Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (version 1909 ya da daha iyisi)
- İşlemci: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 3100
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470
- Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD tavsiye ediliyor
Akıcı oynanış
Muhteşem grafikler
Renkli ve eğlenceli bir dünya
Hızlı oynanış ve kaliteli oyun mekanikleri
İyi port edilmiş
Türkçe dil desteği
Çok pahalı
Biraz daha uzun bir tecrübe sunsaymış daha iyi olurmuş