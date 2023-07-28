PlayStation 5’in gözde oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart artık PC’de hemen Ratchet & Clank: Rift Apart indirin ve bu renkli dünyaya adım atın.

Kemal Tavus - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlk kez 2016 yılında PlayStation 5 için özel olarak çıkış yapan Ratchet & Clank: Rift Apart, PlayStation 5’in çıkış oyunlarından biriydi. Uzun bir süre PlayStation 5 için özel kalan bu oyun 2023 yılında PC’ye geldi.

Benzersiz bir 3 boyutlu platform oyunu olan Ratchet & Clank: Rift Apart, rengarenk dünyası, akıcı oynanışı ve yüksek teknoloji desteği ile birlikte epey kaliteli bir yapım. PlayStation’a özel olarak geliştirilen oyunların kalitesi malum. PC’de de bu tarz oyunları oynayabiliyor olmak son derece sevindirici.

Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar İndir

Ratchet & Clank: Rift Apart indirin ve bu rengarenk, ışıltılı dünyada bir maceraya çıkın. En yüksek teknoloji ile oluşturulmuş grafikleri tecrübe edin ve doyasıya eğlenin.

7’den 77’ye her yaştan oyuncuya hitap edebilecek olan bu oyun sizlere çok keyifli vakit geçirecek. Boyutlar arası bir macerada önünüze geleni patlatın!

Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (version 1909 ya da daha iyisi)

: Windows 10 (version 1909 ya da daha iyisi) İşlemci : Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 3100

: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 3100 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470 Depolama : 75 GB kullanılabilir alan

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD tavsiye ediliyor