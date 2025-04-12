Bildiğiniz Tecavüz Simülatörünü Nasıl Steam'e Koydunuz? (Yetkililer Devreye Girdi)

Geçtiğimiz günlerde Steam'de yayımlanan ve "zorunlu olmayan cinsel ilişki" ile birlikte tecavüz, ensest ve şantaj gibi ağır içerikler barındıran bir görsel roman, oyun dünyasında öyle büyük bir krize yol açtı ki İngiltere'den yetkililer devreye girmek zorunda kaldı.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle, Valve'ı açıkça eleştirerek oyunun platformdan kaldırılmasını talep etti. Gelen tepkilerin ardından oyun; İngiltere, Kanada ve Avustralya'da satıştan kaldırıldı. Bugünse geliştirici Zerat Games, yaptığı açıklamayla oyunu tamamen Steam'den çekeceğini duyurdu.

Zerat Games: "Bütün Dünya ile Savaşacak Değiliz"

İngiltere İçişleri Bakanı Cooper, söz konusu oyunun yasa dışı olduğunu belirterek yeni Online Safety Act kapsamında platformların daha sıkı denetime tabi tutulacağını vurgularken Zerat Games, "Tüm dünyayla savaşmaya niyetimiz yok" mesajıyla oyunu platformdan kaldıracağını söyledi.

İngiltere Teknoloji Bakanı Peter Kyle ise LBC'ye verdiği demeçte oldukça net konuştu:

Bu tarz içerikler fark edilir edilmez kaldırılmalı. Kanun bunu emrediyor, ben bakan olarak bunu talep ediyorum. Sadece bizler değil, denetleyici Ofcom'un da böyle durumlarda devreye girmesi gerekir.

Kadın Hakları Örgütleri Tepki Gösterdi

Steam gibi dünya çapında milyarlarca kullanıcıya ulaşan bir platformda böyle bir içeriğin yer almasının, topluma çok tehlikeli bir mesaj verdiğini vurgulayan Women in Games CEO'su Dr. Marie-Claire Isaaman şöyle dedi:

Bu oyun falan değil, her kadının kabusudur. Verdiği mesaj şu: 'Hayır' cevabını kabul etmeyin ve her kadının kâbusu olun. Bu yalnızca kabul edilemez değil aynı zamanda dehşete düşürücü bir şey. Oyun acilen kaldırılmalı. İçerik denetimi politikaları güçlendirilmeli. Kadın düşmanlığına ve nefrete karşı sıfır tolerans politikası açıkça uygulanmalı.

Oyunda sadece +18 uyarısı bulunuyor, içeriğine dair bir şey söylenmiyordu. Steam'de oyun satıl alırken kredi/banka kartı dışında bir doğrulama sistemi olmadığından Valve ayrıca eleştiri yağmuruna tutuldu.