1.025 TL Değerindeki İki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yazılım devi tarafından başlatılan kampanya kapsamında iki oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Moving Out 2 ve Crime Boss: Rockay City isimli oyunlar bedava oldu ancak bir şart bulunuyor. Bu oyunlara ücretsiz erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Kampanya 13 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Bu oyunların kısa süreliğine indirime girdiğini de belirtelim. Crime Boss: Rockay City 499 TL'den 124,75 TL'ye, Moving Out 2 ise 349 TL'den 174,50 TL'ye düştü.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?