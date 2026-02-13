Steam Oyun İncelemeleri Artık Çok Daha Gerçekçi Olacak!

Dijital oyun sektörünün lider platformlarından Steam, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye yönelik yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak kısa bir süre önce yayınlanan Steam Beta sürümünde oyun satın alma kararlarını doğrudan etkileyecek yeni bir özellik ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre yakında kullanıcılar, Steam'de yayınladıkları oyun incelemelerine ek olarak kendi sistem özelliklerini de paylaşabilecek. Gelin beta sürecindeki bu yeniliğin tüm detaylarına hep birlikte daha yakından bakalım.

Steam Oyun İncelemelerine Sistem Özellikleri Eklenebilecek

Valve'ın yayınladığı yeni Steam Beta istemcisi oyuncuların bir oyun hakkında yazdıkları incelemelere sistem özelliklerini eklemelerini sağlıyor. Söz konusu yenilik ile birlikte bir oyunun performansı ile ilgili yorumları okurken anlatılan deneyimin hangi işlemci, ekran kartı veya RAM kombinasyonuyla elde edildiği daha şeffaf bir şekilde öğrenebiliyorsunuz.

Kullanıcılar inceleme ekranına eklenen "PC özelliklerini bu incelemeye ekle" seçeneğini aktif ettiklerinde sistem yapılandırmaları otomatik olarak yorumlara dahil ediliyor. Birden fazla bilgisayarda oturum açan oyuncular ise incelemeyi hangi cihazda yaptıklarını seçebiliyorlar. Henüz test aşamasında olan arayüzde ufak hatalar bulunsa da özellik şu an itibarıyla kullanılabilir durumda.

Steam Deck İçin Yeni Geri Bildirim Dönemi Başlıyor

Yeni güncelleme ile birlikte Steam Deck kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir özellik daha platforma eklendi. Artık oyuncular cihaz üzerinde oynadıkları bir oyun hakkında Steam Deck'e özel geri bildirimler verebilecek.

Sistem Valve'ın oyunculara sunduğu "Onaylı" veya "Oynanabilir" gibi uyumluluk etiketleri üzerinden işleyecek. Oyuncular uygun gördükleri etiketleri işaretleyebilecek ve katılmadıkları etiketler hakkında açıklamalarda bulunabilecek.

Steam Beta Programına Nasıl Katılınır?

Gerek Steam Deck gerekse masaüstü kullanıcılar için geliştirilen yeni inceleme özellikleri an itibarıyla Steam Beta istemcisinde test ediliyor. Beta programına dahil olan tüm bölgelerdeki kullanıcıların şu anda yeni özellikleri deneyimleyebileceğini belirtelim. Steam Beta programına dahil olmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Steam uygulamasında Ayarlar menüsüne gidin. Arayüz sekmesini açın. Steam Beta Katılımı başlığı altından Steam Beta Update seçeneğini işaretleyin. Bu işlemin ardından Steam kendini yeniden başlatacak ve en güncel beta sürümü cihazınıza otomatik olarak yüklenecektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Steam incelemelerine başka hangi yenilikler gelmeli? Yorumlarda buluşalım.