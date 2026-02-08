Steam'den Yeni Erken Erişim Özelliği: Oyuncular Artık Mağdur Olmayacak

Bugüne kadar hemen hemen hepimiz Steam'de bir erken erişim oyununa zaman ve para yatırıp "Acaba bu oyun ne zaman tam sürüme geçecek?" diye merak etmişizdir. Neyse ki Valve uzun süredir platformun en büyük şikayet konularından biri olan bu belirsizliğe son vermek için harekete geçti.

Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni bir güncellemeyle birlikte Steam'de erken erişim sürecindeki oyunların kaderini değiştirecek yepyeni bir özellik kullanıma sunuldu. Yeni özellik sayesinde oyunların tam sürümünün çıkış tarihi kullanıcılar tarafında kolayca öğrenilebilecek. İşte detaylar!

Erken Erişim Oyunlarının Tam Sürüm Tarihleri Gizli Kalmayacak

Steam'in getirdiği yeni özellik en basit anlamda geliştiricilerin oyunlarını listelerken "Erken Erişimden Çıkış Tarihi" bilgisini girmelerine olanak tanıyor. Böylece yapımcılar, oyunun ne zaman tam sürüme ulaşacağını yıl veya tam gün bazında oyuncularla paylaşabiliyor. Çıkış tarihi bilgileri mağaza sayfasında herkesin görebileceği bir alanda yer alıyor.

Bildiğiniz üzere son yıllarda Sons of the Forest gibi bazı yapımlar erken erişim sürecini başarıyla yönetip hızla tam sürüme geçiş yaparak büyük başarılara imza attı. Ancak ne yazık ki bazı oyunlar bu süreçte kaybolup gidiyor ya da yıllarca erken erişim etiketiyle rafta bekliyor.

Valve temel olarak yeni özelliği sayesinde yol haritasına sadık kalan ve oyuncusuna güven veren yapımları ön plana çıkarmayı hedefliyor. Aynı zamanda kullanıcıların satın aldığı oyunun ne zaman tamamlanacağını bilememe sorunu ve yarattığı mağduriyet de büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Valve Uyarıyor: "Emin Değilseniz Tarih Vermeyin"

Şirket tarafından paylaşılan blog yazısında söz konusu özelliğin aslında geliştiricilerden gelen yoğun talep üzerine eklendiği belirtiliyor. Zira pek çok stüdyo, tam sürüm tarihlerini sosyal medya veya forumlarda duyurmaya çalışsa da yapılan paylaşımlar Steam'de olduğu kadar büyük kitlelere yayılamıyordu.

Ancak Valve tam da bu konuda geliştiricileri uyarıyor. Şirket stüdyolara oyunları bekleyen kullanıcılardan tepki almamak için henüz kesinleşmeyen tarihleri yayınlamamasını tavsiye ediyor.

Peki siz bu yeni özelliği nasıl buldunuz? Erken erişim oyunlarına olan güveninizi artırır mı? Yorumlarda buluşalım.