Steam, Rockstar Oyunları İçin Kampanya Başlattı: Fırsatı Kaçırmayın!

Steam, Rockstar oyunları için yayıncı indirimi kampanyası başlattı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Günümüzde çok popüler olan çok sayıda video oyunu yüzde 70'e varan indirime girdi. İndirime giren video oyunlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam, Rockstar Oyunları İçin Büyük Fırsat Sundu

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için indirim fırsatı sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında 2K firmasının yayıncılığını üstlendiği çok başarılı video oyunları yer alıyor. Bazı oyunlar yüzde 63 oranında indirime girerken bazıları ise yüzde 70 oranında indirime girdi.

Yüzde 63 oranında indirime giren Grand Theft Auto V: Premium Edition isimli paketin fiyatı 208,99 TL'den 77,33 TL'ye düştü. Premium Edition paketinde ana oyun ve Criminal Enterprise Starter Pack isimli indirilebilir içerik yer alıyor. Grand Theft Auto 5, ilk olarak 17 Eylül 2013 tarihinde Xbox 360 ve PlayStation 3 platformlarına çıkışını gerçekleştirdi.

GTA 5, serinin önceki oyunlarında olduğu gibi dünya genelinde çok beğenildi. Bunun üzerine oyunun yenilenmiş sürümü, 18 Kasım 2014 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One, 14 Nisan 2015 tarihinde ise PC platformunda satışa sunuldu. Açık dünya temasına sahip olan popüler video oyununun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümleri ise 2021 yılının sonlarında piyasaya sürülecek.

%70 oranında indirime giren Grand Theft Auto: The Trilogy'nin fiyatı 49 TL'den 14,70 TL'ye düştü. Trilogy paketinde GTA III, GTA San Andreas ve Grand Theft Auto Vice City mevcut. 5 Aralık 2019 taihinde çıkışını gerçekleştiren Red Dead Redemption 2, %33 oranında indirime girerek 299 TL'den 200,33 TL'ye düştü.

Max Payne ve Max Payne 2 oyunlarının fiyatı %65 indirimle beraber 18 TL'den 6,30 TL'ye düştü. L.A. Noire'nin fiyatı ise yüzde 65 indirimle birlikte 24 TL'den 8,40 TL'ye düştü. İndirime giren oyunların bir kısmı şu şekilde: