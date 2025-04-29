Silahlar Patladı, Fiyatlar Yere Çakıldı: Steam'de Savaş Oyunları İçin Yüzde 95'e Varan İndirimler Başladı!

Dijital oyun mağazası Steam, savaş tutkunlarını sevindirecek "Savaş Oyunları Festivali" kampanyasını başlattı. 5 Mayıs saat 20.00’ye kadar devam edecek festival boyunca Arma 3, Squad, Chivalry 2 ve Age of History 2 gibi savaş temalı pek çok popüler oyun yüzde 95’e varan dev indirimlerle oyuncularla buluşuyor. Eğer savaş atmosferinde geçen yapımlara ilginiz varsa bu fırsatlar dikkatini çekebilir. İşte Steam’de indirime giren savaş oyunları!

Steam'de Savaş Oyunları Festivali Başladı: İndirime Giren Oyunlar

Kampanya ile birlikte Squad, 24.99 dolardan 7.49 dolara düştü. Yüzde 75 seviyesinde bir indirim söz konusu. Arma 3 ise 37.99 dolar yerine 8.73 dolar. Ayrıca Chivalry 2 yüzde 75 indirimle 39.99 dolar yerine 9.99 dolara satılıyorken, Isonzo'nun 3.74 dolara düştüğünü görüyoruz.

İndirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Squad 24.99 dolar 7.49 dolar (-75%) Arma 3 37.99 dolar 8.73 dolar (-77%) Chivalry 2 39.99 dolar 9.99 dolar (-75%) Rising Storm 2: Vietnam 24.99 dolar 1.24 dolar (-95%) Kingdom's Deck 4.99 dolar 3.99 dolar (-20%) DYNASTY WARRIORS: ORIGINS 58.29 dolar 46.63 dolar (-20%) Steel Division 2 39.99 dolar 9.99 dolar (-75%) Easy Red 2 8.99 dolar 6.74 dolar (-25%) Total War: ROME 2 – Emperor Edition 26.99 dolar 6.74 dolar (-75%) Isonzo 14.99 dolar 3.74 dolar (-75%) Company of Heroes 3 26.99 dolar 13.49 dolar (-50%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirim sırasında bir oyun satın almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.