Silahlar Patladı, Fiyatlar Yere Çakıldı: Steam'de Savaş Oyunları İçin Yüzde 95'e Varan İndirimler Başladı!
Steam'de Savaş Oyunları Festivalı başladı. Pek çok popüler yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte indirimler sırasında dikkat çekmeyi başaran oyunlar!
Dijital oyun mağazası Steam, savaş tutkunlarını sevindirecek "Savaş Oyunları Festivali" kampanyasını başlattı. 5 Mayıs saat 20.00’ye kadar devam edecek festival boyunca Arma 3, Squad, Chivalry 2 ve Age of History 2 gibi savaş temalı pek çok popüler oyun yüzde 95’e varan dev indirimlerle oyuncularla buluşuyor. Eğer savaş atmosferinde geçen yapımlara ilginiz varsa bu fırsatlar dikkatini çekebilir. İşte Steam’de indirime giren savaş oyunları!
Steam'de Savaş Oyunları Festivali Başladı: İndirime Giren Oyunlar
Kampanya ile birlikte Squad, 24.99 dolardan 7.49 dolara düştü. Yüzde 75 seviyesinde bir indirim söz konusu. Arma 3 ise 37.99 dolar yerine 8.73 dolar. Ayrıca Chivalry 2 yüzde 75 indirimle 39.99 dolar yerine 9.99 dolara satılıyorken, Isonzo'nun 3.74 dolara düştüğünü görüyoruz.
İndirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Squad
|24.99 dolar
|7.49 dolar (-75%)
|Arma 3
|37.99 dolar
|8.73 dolar (-77%)
|Chivalry 2
|39.99 dolar
|9.99 dolar (-75%)
|Rising Storm 2: Vietnam
|24.99 dolar
|1.24 dolar (-95%)
|Kingdom's Deck
|4.99 dolar
|3.99 dolar (-20%)
|DYNASTY WARRIORS: ORIGINS
|58.29 dolar
|46.63 dolar (-20%)
|Steel Division 2
|39.99 dolar
|9.99 dolar (-75%)
|Easy Red 2
|8.99 dolar
|6.74 dolar (-25%)
|Total War: ROME 2 – Emperor Edition
|26.99 dolar
|6.74 dolar (-75%)
|Isonzo
|14.99 dolar
|3.74 dolar (-75%)
|Company of Heroes 3
|26.99 dolar
|13.49 dolar (-50%)
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirim sırasında bir oyun satın almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.