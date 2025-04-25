GTA 5 Almayan Kaldıysa Steam'e Koşsun: Rockstar Oyunlarında İndirim Rüzgarı Esiyor

Oyunseverlerin dört gözle beklediği Steam indirim kampanyalarından biri daha başladı ve bu kez sahnede Rockstar Games var. Grand Theft Auto'dan Max Payne'e, Bully'den L.A. Noire'a kadar efsaneleşmiş yapımlar ciddi indirimlerle karşımızda.

Özellikle eski ama hâlâ gönüllerde taht kuran yapımlar için yüzde 75'e varan indirimler gözlerden kaçmıyor. Öyle ki yeni nesil grafiklerle gelen Grand Theft Auto V Enhanced sürümü bile yarı fiyatına düşmüş durumda. Bu oyunları kaçırdıysanız almanın tam zamanı.

İşte indirime giren Rockstar Games oyunları!

GTA V Enhanced %50 İndirime Girdi

GTA, Max Payne, Bully... Hepsi indirime girdi. Tam liste şöyle:

Max Payne 2: The Fall of Max Payne – 9,99 $ — 2,49 $ (%75 indirim)

– 9,99 $ — 2,49 $ (%75 indirim) Max Payne 3 – 19,99 $ — 5,99 $ (%70 indirim)

– 19,99 $ — 5,99 $ (%70 indirim) L.A. Noire: The VR Case Files – 29,99 $ — 14,99 $ (%50 indirim)

– 29,99 $ — 14,99 $ (%50 indirim) GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – 59,99 $ — 23,99 $ (%60 indirim)

– 59,99 $ — 23,99 $ (%60 indirim) GTA V Enhanced – 29,99 $ — 14,99 $ (%50 indirim)

– 29,99 $ — 14,99 $ (%50 indirim) GTA IV: The Complete Edition – 19,99 $ — 6,99 $ (%65 indirim)

– 19,99 $ — 6,99 $ (%65 indirim) Bully: Scholarship Edition – 14,99 $ — 5,24 $ (%65 indirim)

– 14,99 $ — 5,24 $ (%65 indirim) Manhunt – 9,99 $ — 3,49 $ (%65 indirim)

İndirimler 8 Mayıs'a kadar sürecek. Steam kütüphanesini zenginleştirmek isteyenler için biçilmiş kaftan.