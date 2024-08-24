Fırsatı Kaçırmayın: Popüler Korsan Oyunu Steam'de Yüzde 60 İndirime Girdi!

Türkiye'yi MENA bölgesine dahil ederek satın alımlarda TL kullanımını durduran Steam, düzenlediği indirimlerle ve kampanyalarla oyuncuların gönlünü almaya devam ediyor. Platform, son olarak korsan temasını seven hayranların oldukça hoşuna giden bir oyunda yüzde 60 indirime gitti!

Skull and Bones, 5 Eylül'e Kadar Yüzde 60 İndirimde

Ubisoft'un şubat ayında piyasaya sürdüğü korsan temalı Skull and Bones, 5 Eylül'e kadar Steam'de yüzde 60 indirime girdi. Hayranlar, bu kapsamda oyunu belirtilen tarihe kadar 19,20 dolardan (652 TL) satın alabilecek.

Skull and Bones, açık dünya ve üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bir taktiksel aksiyon oyunu olarak öne çıkıyor. Oyuncular, burada özelleştirebilecekleri bir korsan kaptanını kontrol ediyor ve Hint Okyanusu'nda maceradan maceraya atılıyorlar.

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